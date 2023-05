Yozot presenta il suo nuovo singolo completamente in latino “ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA (Gateway)”

L’artista romano pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo inedito in lingua latina che unisce riferimenti letterari della cultura classica ad un immaginario fantascientifico

Yozot pubblica, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 maggio, “ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA (Gateway)” il nuovo singolo dell’estroso artista capitolino.

Dopo l’ultima release, “Per Silvas Amor”, pubblicata lo scorso 16 marzo, Yozot torna con un nuovo brano composto totalmente in lingua latina.

“ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA (Gateway)” si presenta come un vero e proprio viaggio all’interno dell’immaginario del rapper romano. Una narrazione che, prendendo spunto dall’omonimo epigramma Adrianeo, descrive l’anima dell’imperatore romano che abbandona le spoglie mortali per affrontare un percorso extra dimensionale ai confini dello spaziotempo: un racconto che unisce riferimenti della cultura classica con il mondo della fantascienza.

Sulle sonorità urban della base, YOZOT trasporta l’ascoltatore nel vivo della sua poetica tra i corpi celesti che fanno da ambientazione al suggestivo racconto della vicenda. Grazie a questa operazione di ricerca e di creatività, l’artista conferma, ancora una volta, il suo marchio di assoluta unicità portando una ventata di novità nel panorama musicale nazionale.

“ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA (Gateway)” è, infine, un’imperdibile occasione, per tutti gli appassionati del genere, di scoprire il ricco universo artistico di YOZOT ed esplorare, grazie alla sua brillante penna, i punti di contatto tra la letteratura latina e il mondo dei nostri giorni.

La produzione del brano è a cura di Rasta Attenzioni; mentre l’artwork è stato realizzato dallo stesso Yozot.

Biografia

Angelo Mattu, in arte Yozot, è un artista italiano classe 1997. Nasce a Roma e cresce nel quartiere popolare di Tor Bella Monaca. Fin da giovanissimo scopre la sua passione per l’arte, in particolare: per la musica, per la pittura rinascimentale e per l’architettura classica. A quindici anni, durante la sua formazione presso il liceo artistico, entra in contatto con la cultura rap.

A diciannove anni pubblica il suo primo brano ufficiale, “Rapper Occasionali”. Dopo questa prima release seguono i singoli: “La Torre Silente”, “Canzoni Mute”, “Favonivs” e “Lode Al Vate”. Nel 2019 l’artista pubblica il suo primo album, “Roma Mea”, progetto attraverso il quale riesce a farsi notare per la sua scrittura in latino classico. Tra le release dell’artista ricordiamo anche i due successivi album: “Decadente” e “Enpc2021”, pubblicati rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

