Volontari di Scientology e l’Avis ancora insieme nel segno dell’aiuto e della solidarietà

Nella mattinata di lunedì 8 maggio i volontari della Chiesa di Scientology di Oristano hanno donato il sangue nella sede locale dell’Avis.

Come sta avvenendo regolarmente con cadenza trimestrale, anche i volontari della Chiesa di Scientology di Oristano, si sono recati alla locale sede dell’Avis per contribuire alla soluzione dell’ormai cronica emergenza in cui versa la nostra Regione sul fronte della raccolta del sangue. Un gesto significativo se pensiamo che anche altri volontari della Chiesa lo fanno regolarmente in altre sedi Avis provinciali come Olbia e Cagliari.

advertisement

Donare il sangue è innanzitutto un gesto di umanità e di solidarietà nei confronti di chi si trova in grave difficoltà e necessita di urgente aiuto. Quel gesto, che a noi non costa assolutamente nulla, se non qualche minuto del nostro tempo, può essere determinante per la vita di un’altra persona.

Non è pensabile che, in una società che si definisce “civile”, una persona possa rischiare la propria vita perché in quel momento non c’è una sacca di sangue disponibile. Se tutti pensassimo in questi termini, qualunque persona razionale e idonea a fare la donazione, sarebbe in prima fila per dare il proprio contributo.

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, fondatore della religione di Scientology, giudicava il valore delle persone in base alla quantità di aiuto che erano in grado di dare agli altri. La donazione del sangue presso l’Avis è un gesto che va oltre il semplice aiuto ad una singola persona. Infatti, è totalmente disinteressato, considerando che quella sacca, aiuterà sicuramente qualcuno, ma non sapremo mai a chi è andato il nostro aiuto.

Le donazioni dei volontari di Scientology continueranno regolarmente con le cadenze determinate dai protocolli medici: trimestrali (per i donatori) o semestrali (per le donatrici). La prossima settimana sarà la volta dei volontari di Cagliari che doneranno presso la sede provinciale di via Talete del capoluogo.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui