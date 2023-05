Va’ Sentiero torna sul Cammino Naturale dei Parchi

Dopo il successo delle prime due spedizioni, sui tratti da Roma a Livata (ottobre 2022), e da Livata a Corvaro (maggio 2023), dal 4 all’11 giugno continua e si conclude l’originale iniziativa promossa dalla Direzione Ambiente di Regione Lazio in collaborazione coi ragazzi di Va’ Sentiero. Un viaggio collettivo e partecipato sul Cammino Naturale dei Parchi (CNP), a piedi e con lentezza, per entrare in contatto con le aree protette, i borghi e le comunità montane dell’entroterra laziale.

Chiunque può unirsi al cammino gratuitamente, in pieno stile Forrest Gump!

Il cammino riprende il 4 giugno dal borgo di Corvaro, ai piedi della Riserva Naturale Montagne della Duchessa. Per giungere domenica 11 giugno alla città di L’Aquila, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il calendario delle tappe è disponibile online (nel form di iscrizione), con la segnalazione delle strutture convenzionate.

Oltre al team di Va’ Sentiero, ad accompagnare la carovana di camminanti ci saranno i guardiaparco delle aree protette attraversate. Forniranno supporto e faranno da ciceroni per spiegare i luoghi di interesse naturale e storico-culturale intercettati dal percorso. Tra cui la Riserva della Duchessa, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Antrodoco. E ancora Cittareale, Accumoli, Amatrice, Campotosto, San Pietro della Jenca.

Per iscriversi e partecipare, basta compilare l’apposito form: https://shorturl.at/ahjLP Al suo interno sono riportati tutti i dettagli delle tappe e sono anche segnalate le strutture convenzionate del Cammino, i relativi contatti e il link al sito ufficiale del CNP, per facilitare le persone a organizzare il proprio cammino.

