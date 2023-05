Tutto pronto a Oristano per l’arrivo della nave da crociera Costa Diadema con 4000 turisti a bordo

Per anni, forse decenni, molti hanno auspicato l’utilizzo del porto in chiave turistica; immaginando l’arrivo di navi da crociera e lo sbarco di turisti da tutto il mondo. A questo proposito mi sembra doveroso ricordare anche il lavoro fatto dalla precedente amministrazione.

Il primo gruppo di croceristi arriverà a Oristano alle 13,30. Il meeting point è all’Hospitalis Sancti Antoni dove saranno accolti dal personale della Fondazione Oristano (soggetto la cui importanza strategica come braccio operativo del Comune si sta rivelando in pieno anche in questa occasione) e a quello del Consorzio UNO con gli studenti del corso di laurea di Economia e gestione aziendale a indirizzo economia e gestione dei servizi turistici.

Dall’Hospitalis Sancti Antoni partiranno i walking-tour guidati alla scoperta dei principali siti culturali della città (Torre di di San Cristoforo, Centro di documentazione della Sartiglia, Cattedrale di Santa Maria, Chiesa di San Francesco, piazza Eleonora e piazza Roma). Tutti i turisti potranno comunque visitare liberamente gli altri siti tra i quali Terracotta Centro di documentazione sulla ceramica, l’Antiquarium Arborense, il Museo diocesano arborense e la Chiesa di Santa Chiara.

Il Comune e la Fondazione Oristano metteranno a disposizione una cartina, con alcuni itinerari suggeriti, dotata di un QR code per una descrizione multimediale delle opportunità e dei servizi offerti dalla città per la loro visita. In piazza Eleonora il Consorzio per la tutela della vernaccia sarà presente con uno stand per offrire degustazioni e vendere il rinomato vino oristanese. Per rendere ancora più accogliente la città, il Comune, tramite le associazioni di categoria, ha invitato gli esercenti a tenere aperte le attività ricettive e commerciali.

Tour a Torre Grande

I turisti potranno optare anche per un tour a Torre Grande dove sono attese circa 700 persone. Un primo punto di accoglienza, a cura del Centro commerciale naturale di Torre Grande, sarà allestito nei pressi della torre spagnola che sarà aperta e potrà essere visitata. Da lì ci si potrà spostare per partecipare all’inaugurazione dei mondiali di kite, organizzati da Eolo in collaborazione con il Comune di Oristano, e dove sarà presente un altro stand di Coldiretti per la promozione dei prodotti agroalimentari tipici.

Il rientro al porto alle 20, la nave ripartirà alle 21 alla volta di Palma di Majorca.