Torna ai Giardinetti il sogno vittoriano: l’appuntamento con La Grande Jatte è per il 28 maggio

L’atmosfera onirica dello steampunk, il portamento delle dame nei magnifici abiti vittoriani, i baffi e le barbe curatissimi dei loro accompagnatori: i più originali contest della Grande Jatte animeranno di nuovo i Giardinetti pubblici di Cagliari, con l’immancabile, inglesissimo Victorian Tea Party e il musical di 250 studenti del Foisio Fois: “Vanity Fair”, la fiera delle vanità, il tema dell’edizione 2023

Saranno ancora i Giardinetti pubblici ad ospitare, per l’intera giornata del 28 maggio, l’edizione numero 11 de La Grande Jatte. Un evento attesissimo, che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Un cartellone fitto, in cui i contest la faranno da protagonisti. La formula ormai collaudata che piace tanto ad appassionati e curiosi, quest’anno presenta alcune novità.

Oltre a premiare il miglior abito vittoriano maschile e femminile, la miglior mise steampunk uomo e donna, e i bambini, quest’anno saranno in gara anche barbe e baffi. Sempre più partecipanti curano, infatti, con precisione ed estrema attenzione le acconciature, rispettando la moda del tempo. Per il 2023, il tema scelto è “La fiera delle vanità”. I giudici dovranno infatti tenere conto di questo aspetto anche quando voteranno il miglior picnic e il miglior banchetto.

Creatività al centro

Quest’anno i partecipanti potranno cimentarsi anche nella competizione per l’allestimento dei creativi momenti in cui rifocillarsi. Il divertimento sarà anche quello, per i visitatori, di votare. Per i contest degli abiti, infatti, i vincitori saranno decretati da due giurie quella del pubblico e quella degli esperti. Quest’ultima sarà presieduta da Gianfranco Orrù, vincitore del premio Arbiter 2021 eccellenza della sartoria italiana. In giuria Nicoletta Demontis, stilista e docente di Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda all’Istituto Pertini. Ma anche Anna Orrù, appassionata e collezionista di abiti vintage in particolare dell’epoca vittoriana. Infine anche Davide Meloni, vincitore indiscusso per 10 anni consecutivi della categoria Steampunk, farà parte della giuria.

Sarà come viaggiare nella macchina del tempo e atterrare in un grande giardino ottocentesco in stile fiabesco, un po’ come Alice nel mondo delle meraviglie: scacchi giganti, dame, strani personaggi dall’aspetto in bilico tra passato e futuro, realtà e fantasia. Cuscini sul prato, dolcetti e preziose porcellane per il perfetto tè all’inglese e poi musica e danze, e ancora postazioni Makeup, acconciature e poltrona Barbiere, spettacoli di burattini e giochi per i più piccini.

Il progetto dedicato agli studenti dell’Istituto Foisio Fois

Ed è proprio in questa atmosfera da sogno che nasce il progetto dedicato agli studenti dell’Istituto Foisio Fois: 250 alunni di 14 classi con i loro 30 insegnanti, saranno coinvolti in un’opera teatrale musicata, nella quale melodie, testi, scenografie, costumi, e rappresentazione scenica sono tutte a cura dei ragazzi. La collaborazione tra l’Istituto e l’Associazione Mad2Factory da sempre organizzatrice della Grande Jatte nasce dall’incontro tra Claudia Cabitza, presidente dell’associazione, direttrice artistica dell’evento Gian Luca Starita docente del Foisio Fois e amante della Jatte.

«È un progetto bellissimo che sono veramente contenta sia andato in porto – spiega l’ideatrice della Grande Jatte, Claudia Cabitza – perché erano anni che da ex alunna provavo a coinvolgere l’istituto. È veramente emozionante poter collaborare con la scuola in un evento così “non convenzionale”. E forse, se c’è una parola d’ordine che rappresenta La Grande Jatte, è proprio “non convenzionale”. Ci approcciamo a questa nuova edizione dopo due anni di fermo, con un misto di ansia da prestazione e felicità. Sappiamo che chi partecipa la sente, la desidera e ci dedica tempo e fatica. Non è solo spettatore ma parte stessa di questo grande spettacolo e come tale la fa vivere e le dà anima. Quindi anche stavolta – conclude la direttrice artistica- speriamo di non deludere nessuno e di riuscire a regalare ancora una volta un piccolo sogno a tutti».

