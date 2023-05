“MEDEA LA DIVINA” A TEATROSOPHIA DI ROMA

“MEDEA LA DIVINA” sarà in scena dal 12 al 14 maggio al Teatrosophia di Roma. Sarà uno struggente omaggio alla diva senza tempo Maria Callas.

Dal 12 al 14 maggio Teatrosophia ospita la compagnia Ars 29 che presenta un testo struggente ed appassionato scritto e diretto da Massimiliano Auci. “Medea la divina” vedrà al centro Maria Callas, artista indimenticata dalla profonda ricchezza creativa, donna forte e misteriosa.

Ci troviamo nel camerino di Maria Callas durante la lavorazione di Medea di Pier Paolo Pasolini. La grande cantante inizia a prepararsi per il set. In questo viaggio attraverso lo specchio, Maria ripercorre tutta la sua vita. I fantasmi del suo passato busseranno alla sua porta. Il difficilissimo rapporto con la famiglia, l’eterno amore per la musica, la delusione per la sua tormentata storia d’amore con Aristotele Onassis, tutti i successi e i fallimenti della sua vita, fanno da sfondo alla cronaca di un’Italia profondamente disunita. Sono gli anni dei referendum su divorzio e aborto, anni di forti contestazioni sociali e artistiche, dunque politiche. Una Diva decaduta, una leggenda fragile che si confessa a se stessa e a chi la sta ad ascoltare. Maria non arriverà a nessuna conclusione, resteranno soltanto l’amarezza e la malinconia per il suo passato e la volontà di vivere il suo presente. Il futuro, si vedrà.

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia

Orari spettacolo:

Venerdì e Sabato ore 21

Domenica ore 18

