“Ti amo sei perfetto, ma ora cambia!” a Spazio Arteatrio

Spazio Arteatrio

Presenta

“Ti amo sei perfetto, ma ora cambia!”

Regia Alessia Tona

Musiche di Jimmy Roberts

Testi di Joe DiPietro

Versione italiana di Roberto Recchia

Con:

Mirko Basile, Irene Egidi, Silvia Santoro,

Gianluca Savino e Alessia Tona

Al pianoforte – Gabriele Ripa

Tecnico luci – Marco Bertoni

Foto – Fabio Marcangeli

da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023

Avete presente quella sensazione di inadeguatezza che ti coglie prima di un appuntamento?

I pensieri galoppano senza freni mentre ti prepari per questo evento, che sai già che potrebbe rivelarsi un completo fallimento, ma comunque la speranza – questa maledetta! – è l’ultima a morire e quindi ti dirigerai verso l’ennesimo aperitivo.

Oppure quella sensazione terrificante che ti attanaglia le viscere quando aspetti una chiamata, che non arriverà mai, da una persona con la quale sembrava ci fosse una certa attrazione fisico-mentale che di questi tempi scarseggia?

Insomma, le questioni di cuore, lo sappiamo, sono sempre un argomento spinoso, una matassa aggrovigliata di intenzioni, istinto, paura e gelato Haagen-Dasz al gusto lacrime e rimpianto.

La ricerca della persona perfetta diventa un’impresa al cui confronto quelle di Tom Cruise in “Mission Impossible” rappresentano una passeggiata di salute. Poi capita che trovi qualcuno che corrisponde a tutte le caratteristiche che avevi accuratamente elencato nella tua testa e indovina un po’? Non va bene e devi assolutamente cambiarlo. Ti amo, sei perfetto, ma ora cambia racconta questo, ovvero della vita da single, della vita di coppia, dell’essere sposati senza il minimo tempo per sé stessi, del non volersi sposare affatto e molto altro, il tutto condito da ironia e sano sarcasmo.

Questo esilarante musical da camera – anzi da camera da letto, concedeteci il gioco di parole! – scritto da Joe Di Pietro con musiche di Jimmy Roberts è stato tradotto in tredici paesi del mondo a testimonianza del fatto che le questioni sentimentali sono universalmente un vero disastro.

Via Nicola Maria Nicolai 14 – oo156 Roma

Date & Orari:

Venerdì 26 e Sabato 27 maggio – ore 21.00

Domenica 28 maggio – ore 18.00

Biglietto:

15 euro intero

13 euro ridotto (over 65)

10 euro ridotto (bambini sotto i 10 anni)

2 euro tessera associativa

Info & Prenotazioni:

cell. 351.9752453