2° edizione del Premio letterario internazionale “18 maggio”

Sabato 13 maggio presso il Castello dei Conti a Ceccano, si è svolta la seconda edizione del Premio letterario internazionale “18 maggio”.

Evento organizzato dall’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate e patrocinato dal Comune di Ceccano.

Un successo l’edizione per il pubblico intervenuto, del numero di partecipanti e a rendere più importante il momento la splendida sala che ha ospitato l’evento.

Una edizione emozionante sotto tutti i punti di vista.

In apertura il presidente dell’ANVM ha consegnato le pergamene di socio onorario all’Onorevole Massimo Ruspandini per la vicinanza ed il lavoro profuso verso l’associazione. Una pergamena anche a Vincenzo Cimino Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Sta infatti promuovendo e divulgando lo studio degli stupri di massa accaduti durante la Seconda Guerra mondiale ad opera del Corpo di spedizione francese (C.E.F.). E infine anche al sindaco Roberto Caligiore. Questo perché anche Ceccano, durante l’ultimo conflitto, è stata toccata da numerose violenze su donne ed uomini da parte delle truppe marocchine.

Il presidente Emiliano Ciotti ha ricordato ai presenti il perché della scelta del 18 maggio come data per commemorare quegli orribili fatti. I relatori si sono complimentati con l’intera associazione per il lavoro che svolge da anni. Aggiungendo che queste iniziative sono fondamentali perché hanno lo scopo di far conoscere questa orrenda pagina di Storia per troppo tempo tenuta nascosta.

Unica nota stonata durante l’evento l’interruzione di una donna di 50 anni. Ha chiesto di parlare e gli organizzatori le hanno risposto che poteva farlo alla fine dell’evento. Subito dopo ha inveito in modo scomposto urlando e dicendo che quanto detto finora risultava falso. Alla fine è andata via urlando “Fascisti! Anche gli italiani hanno fatto lo stesso, erano degli stupratori.”

La cerimonia è continuata premiando i primi classificati per ciascuna categoria.

Il vincitore assoluto della seconda edizione è stato il Generale Euro Rossi. Ha vinto con “Nido d’Aquile, storia dell’Aeronautica nell’agro pontino”.

Primo classificato per la sezione prima Guerra mondiale, Graziella Lo Vano con “La laguna taceva”.

Lo storico Massimo Lucioli primo classificato con “Operazione Eiche” per la sezione seconda Guerra mondiale.

Primo classificato per la sezione racconti brevi della seconda Guerra mondiale, Claudio Loreto con “La lettera”.

Nella sezione racconti brevi della seconda Guerra mondiale ha vinto il Primo premio Lucia Fusco con “La forza della vita”.

Vede anche come Primo classificato per la sezione poesie della prima Guerra mondiale, Francesco Milillo con “Soldato di trincea”.

Premio speciale opera teatrale a Salvatore Romano con “Sul fronte e in trincea”.

“Un grande successo questa seconda edizione. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti al concorso, il pubblico presente, gli ospiti. E anche tutta l’amministrazione comunale di Ceccano per la vicinanza ed il sostegno dato.” Il commento del presidente Ciotti.

Inoltre l’ANVM ricorda che giovedì 18 maggio si svolgerà in molti comuni italiani la 3° edizione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate.

Per chi volesse partecipare può scrivere alla seguente mail info@marocchinate.org.

