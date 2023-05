Porto Torres: terzo appuntamento “Musicando per la città”

Sul palco di “Musicando per la città” un concerto per due pianoforti di Yanchev e Simeonova E’ in arrivo il terzo appuntamento della rassegna musicale “Musicando per la città” edizione 2023 che ha come direttore artistico Donatella Parodi. La manifestazione, che si svolge a Porto Torres da sabato 22 aprile a mercoledì 21 giugno, prevede in calendario otto concerti. Concerto per due pianoforti di Ognyan Yanchev e Alexandra Simeonova alla scuola civica di musica a Porto Torres, sabato 6 maggio alle 20.

La scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” ospita a Porto Torres il terzo appuntamento della rassegna concertistica “Musicando per la città”. La manifestazione musicale organizzata dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Nella sala di via Pacinotti domani, sabato 6 maggio alle ore 20, si esibiranno i giovani musicisti bulgari, Ognyan Yanchev e Alexandra Simeonova, per un concerto a due pianoforti, la contrapposizione di due solisti che entrano in gioco con un suono all’unisono esponendo un nuovo soggetto attraverso il primo pianoforte, subito seguito dal secondo. Un repertorio di brani dei grandi musicisti classici, da Mozart a Beethoven, movimenti malinconici caratterizzati da una ricchezza tematica e da una certa gioiosità nella marcia finale.

Un linguaggio diretto, di rara potenza, dove si fondono le variazioni dei due pianisti.

Ognyan Yanchev studente dal 2020 della professoressa Gergana Nestorova, ha frequentato in Italia per il secondo anno consecutivo la classe del pianista Stefano Mancuso presso il Conservatorio di Musica di Sassari, nell’ambito del programma Erasmus+.

Inoltre ha preso parte a numerose selezioni partecipando a concerti accademici in Bulgaria e Italia. Un percorso musicale simile alla collega Alexandra Simeonova, nata in Bulgaria, a Stara Zagora. Ha iniziato la sua educazione musicale all’età di 5 anni presso la School of Arts sotto la guida della docente Elena Yulianova. Nel 2018 è stata ammessa all’Accademia Nazionale di Musica Pancho Vladigerov di Sofia. Anche lei attualmente è allieva del professore Stefano Mancuso presso il Conservatorio di Sassari.

