Piccola rassegna eno letteraria Racconti sul Vino- 2^ vendemmia

Con Racconti sul Vino – 2^ vendemmia il 17 maggio si svolgerà “L’ultima staffa” (evento finale)

“Circa due mesi fa siamo tornati lì, in quell’angolo di piazza dove tutto era cominciato l’anno scorso. Luci basse, bottiglie alle pareti, una botte a far da tavolino poi raggiunta da un leggio, bicchieri colmi di vino bianco rosso. Ma anche persone, parole, musica, immagini, racconti, conviviali e confronto“. Tutto nasce da un’idea messa sul tavolo, avvolgente e ricca di entusiasmo, come un buon vino. Quell’idea si è radicata. E’ infatti cresciuta e ha germogliato come una bella vite. Ha preso forma di Racconti sul vino – piccola rassegna eno-letteraria. Si è poi affinata lungo un anno intero e si è riproposta in versione 2^ Vendemmia. Ogni calice ha una storia da raccontare. Si parte da questo postulato per sviluppare un progetto passato per il reading in purezza, le Note Alcoliche, il simposio Sport&Wine: is it possible?, le Pellicole da Cantina e Santi Bevitori e l’ultimo attesissimo appuntamento, quello con L’ultima staffa. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19.30 di mercoledì 17 maggio 2023, in piazza Tola.

L’evento finale

Una serata speciale, con una dedica speciale da fare durante un brindisi speciale, da consumare all’aperto sui tavoli della Vineria Tola, spazio che da due anni ospita gli eventi e ribadisce orgogliosa il suo esserci e tenere bene alzata la serranda sulla piazza. Una serata speciale in cui i racconti – scritti apposta per l’occasione e tendenzialmente a tema wine & friends – sgorgheranno come da una vecchia e gaudente botte. Ci sarà nostra signora dei reading Lalla Careddu, la maestra e giocatrice di calcio e ultras di De Andrè Silvia Sanna, i fantasmagorici ragazzi e ragazze dell’ormai dilagante collettivo C.L.I.P. (che regaleranno alla platea un momento speciale), il funambolico giornalista, membro dell’AMST e anima della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari Andrea Sini e il comunicatore mascherato John McSun. Oste, mecenate e ospitale padrone di casa è Fabio Masia,

Un’idea di Fabio Masia della Vinera Tola

La piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino – seconda vendemmia ri-nasce da un’idea di Fabio Masia della Vineria Tola e e realizzata in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari. Una serie di micro reading e di serate a tema con sullo sfondo e sui tavoli della Vineria Tola il vino, narrazioni affidate a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, cantanti, giornalisti, cinefili, scrittori, musicisti, sceneggiatori, sportivi amanti dello scrivere ed esperti del buon bere.

Perché è vero che “Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare“. L’invito è sempre e soltanto al bere responsabile, riservato (in forma alcolica) soltanto ai maggiorenni ma aperto sicuramente anche agli astemi.

