Cronache pongistiche del 18 maggio 2023

Stage regionale giovanile domenica a Muravera

Il calendario fittissimo dà un po’ di respiro e il Comitato ne approfitta subito per riproporre collaudate consuetudini come quella relativa agli stage giovanili. Ed è così che il tecnico regionale Francesca Saiu ne organizza uno a Muravera per l’intera giornata di domenica 21 maggio 2023 anche perché deve farsi una precisa idea di chi avrà le carte in regola per partecipare alle prossime manifestazioni importanti di inizio stagione 2023/24 come il Ping Pong Kids e il Trofeo Coni. L’appuntamento è presso la Palestra dell’Istituto Tecnico “L. Einaudi” in Viale Rinascita con inizio alle 10:30 e fino alle 17:30.

Di seguito convocate e convocati: Anna Dessi, Claudia Melis (AD Muravera TT), Federico Casula, Nicola Cilloco, Stefano Ganau, Maria Laura Mura (ASD Tennistavolo Sassari), Luca Broccia, Elena Kuznetsova (Tennistavolo Guspini), Marco Orani (ASD Tennistavolo Quartu), Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra), Zemgus Lai (ASD Marcozzi). In mezzo ai tavoli collaboreranno gli sparring Nicola Pisanu e Tania Plajan. Parteciperà anche il preparatore Atletico Marco Pintus.

Stage paralimpico a Quartu S. Elena: pochi ma buoni

Anche sul fronte paralimpico si è trovato finalmente uno spiraglio per dare l’opportunità a tutti i praticanti sardi di ritrovarsi e capire come si sta evolvendo il movimento, anche in vista dei Campionati Italiani di Messina dal 18 al 21 maggio. Nella palestra di via Vespucci, ospiti del Tennistavolo Quartu, solo gli atleti della società locale e due soli “forestieri” hanno risposto all’appello del tecnico regionale Ana Brzan che comunque si è detta molto soddisfatta del clima creatosi nell’arco del pomeriggio di venerdì 12 maggio. Tra i tavoli si sono esercitati Giovanni Pilia, Antonio Murgia, Ivan Gaias, Alessandra Serra, Daniel Maris (Tennistavolo Quartu), Mauro Mereu (Tennistavolo Norbello), Manuela Casu (Tennistavolo Guspini) e lo sparring Gianfranco Ibba.

“Non vedendoli da un po’ – ammette Ana Brzan – decido di impostare un lavoro particolareggiato perché la maggior parte dei presenti ha cominciato l’attività da non molto tempo. Ho preferito soffermarmi particolarmente sulla tecnica legata all’esecuzione dei movimenti. Inoltre era mia intenzione correggere in corsa qualche errore, prendendo spunto dalle sensazioni espresse in merito dagli stessi atleti. Sono felicissima per l’impegno profuso da tutti, specie da quei ragazzi che non avevano mai vissuto l’atmosfera di uno stage e si sono applicati sudando e lavorando. Manuela Casu è al contrario una habitué degli stage paralimpici. È difficile incastrare i giorni con gli altri miei impegni lavorativi, ma spero di convocarne un altro il prossimo mese. Ringrazio Oriana Pistidda per la grande disponibilità che ha mostrato nei nostri confronti”.

Nel corso del pomeriggio anche il presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu ha fatto una capatina in palestra per salutare i protagonisti.

Torneo open di Cagliari: due giorni movimentati

Il Palatennistavolo cagliaritano è sempre di forte richiamo per gli appassionati che non sembrano essere particolarmente stanchi a questo punto della stagione nella quale, a livello individuale regionale, deve ancora riservare spazi per l’assegnazione dei titoli regionali assoluti e di categoria previsti a giugno.

E sotto la attenta regia della Marcozzi Cagliari, circa settanta iscritti in rappresentanza di quindici società si sono dati da fare nelle cinque competizioni distribuite tra sabato e domenica scorsi. I primi a scendere in campo sono stati i doppisti. Nel torneo riservato ai 4a categoria il successo ha sorriso al duo composto da Silvio Dessì (Tennistavolo Guspini) e Gioele Melis (TT La Saetta). Mentre tra le coppie iscritte al torneo 5a e 6a categoria emergono Mattia La Gaetana (Tennistavolo Decimomannu) e Nicola Carboni (Torrellas Capoterra).

Nelle tenzoni individuali, il singolo over 600 incorona Nicola Carboni (Torrellas Capoterra), nel singolo over 2000 successo per il redivivo Marco Isola (Tennistavolo Quartu) e infine, nell’over 5000 sale sul podio più alto Alessandro Concu.

Doppio 4a categoria

Delle sei coppie partecipanti, la vincitrice partiva come testa di serie n. 2 alle spalle di Giuseppe Lepori (Marcozzi) e Gian Luca De Vita (La Saetta) che dopo la fase a gironi vengono estromessi in semifinale da Maurizio Piano (Torrellas) e Alessandro Polese (Azzurra Cagliari). Dessì/Melis giungono allo scontro decisivo sgominando Francesco e Massimiliano Broccia (Tennistavolo Guspini). In finale si impongono in quattro set: “Con Gioele Melis era la prima volta che giocavamo in doppio insieme – commenta Silvio Dessì – e ci siamo trovati molto bene da subito. Abbiamo superato il girone abbastanza agevolmente e anche la semifinale contro Massi e Franci Broccia. ln finale Piano e Polese, già incontrati e battuti nel girone, ci hanno dato filo da torcere ma siamo riusciti a prevalere, penso meritatamente”.

Doppio 5a – 6a categoria

Dieci le coppie iscritte con il duo La Gaetana/Carboni che rispetta i favori del pronostico. Di seguito l’analisi di Nicola Carboni: “È stata una bella giornata. Il tutto è incominciato sabato mattina assieme al mio doppista Mattia La Gaetana.

L’obiettivo che ci siamo prefissati era quello di rodarci per creare una maggiore affinità in vista dei campionati italiani di Riccione. Direi che la prima prova è andata abbastanza bene:

nel girone siamo passati come primi battendo i marcozziani Gaudino (Matteo e Gabriele) ancora alle prime armi e poi il doppio, sicuramente più insidioso da affrontare, composto dal binomio del Tennistavolo Quartu Nicola Orani/Gianfranco Ibba, ma riusciamo a superarlo agevolmente.

In semifinale ci troviamo il doppio Celestino Pusceddu (Torrellas)/Stefano Manca (Cagliari TT), che ci ha messo in difficoltà prendendoci un set. In finale si rifanno vivi i doppisti quartesi, ma riusciamo a imporci allo stesso modo della sfida precedente. Con Mattia continueremo ad allenarci per arrivare al massimo della forma ai campionati italiani di Riccione”.

Gli altri semifinalisti erano Alessandro Mercenaro (La Saetta) e Marco Schirru (Torrellas).

Singolo maschile over 600

Ritroviamo nuovamente vincitore Nicola Carboni che racconta così la sua avventura condivisa con altri 24 partecipanti e affrontata da testa di serie n. 9.

“Nel pomeriggio partecipo anche al torneo over 600, stavolta ero solo quindi ho dovuto dare fondo a tutte le mie risorse per andare avanti, con un girone molto ostico formato da: Marco Verminetti (Tennistavolo Decimomannu), Zemgus Lai (Marcozzi) e Marco Isola (Tennistavolo Quartu).

A Zemgus concedo il primo set ma nei restanti tre riesco a prevalere. Opposto poi a Verminetti, vinco in scioltezza i primi due set, poi Marco riesce a strapparmi un set. Sul risultato di 2-1 ho pensato di chiudere la partita al quarto set per evitare che la eventuale bella risultasse fatale.

Infine sfido la mina vagante Isola che stava calibrando il suo braccio in attesa del torneo che ha vinto il giorno seguente; riesco ad imporre il mio gioco anche con lui, passo il girone da primo e vado direttamente agli ottavi di finale.

In questa fase incontro il mio ex compagno Lorenzo Piras (La Saetta Quartu) che in passato avevo già sfidato più volte; sapevo bene di che pasta fosse fatto. Rimango concentrato sin dal primo set riuscendo ad imporre il mio gioco.

Ai quarti me la vedo per la seconda volta in due settimane Massimiliano Broccia (Tennistavolo Guspini), incontrato anche in occasione della finale di Coppa Sardegna. Stavolta abbiamo dato vita ad una partita molto differente perché entrambi eravamo meno stanchi e più agguerriti nel tentativo di strappare un pass per la semifinale; prevalgo per 3-1 e mi ritrovo tra i primi quattro.

Nel turno successivo mi confronto con Francesco Ara (Santa Tecla Nulvi) e a sorpresa riesco a prevalere 3-0.

Anche se il risultato dice il contrario, è stata una partita molto difficile per me: ho dovuto cambiare tattica in continuazione e i suoi servizi mi stavano mettendo in difficoltà. Approdo in finale e sfido per la 67esima volta il mio amico Francesco Broccia (Tennistavolo Guspini):

è stata veramente una partita intensa e molto bella, finita al quinto set, dove entrambi eravamo molto stanchi. Finalmente, dopo la mia disfatta della settimana scorsa, riesco a rifarmi e a batterlo. È stato un giorno memorabile con due tornei vinti; non mi era mai successo.

Volevo ringraziare in primis il mio compagno di doppio Mattia La Gaetana, poi il mio compagno di squadra Marco Schirru per il grande tifo sprigionato in finale. Altri ringraziamenti (anch’essi molto importanti) sono da fare a: Alessandro Mercenaro in arte “Zullo”, Maurizio, Celestino, Gabriele, Alberto, Franco, Gioele, Romano, Daddo, Ddgur, Playfrancysco, Laser, Teo e tutti gli altri del Torrellas”

Nel suo percorso verso la finale Francesco Broccia ha estromesso Verminetti e Maurizio Piano (Torrellas). Tra i primi otto ci sono i saettini Gianluca De Vita e Gioele Melis.

Singolo maschile over 2000

A sorpresa si impone un vecchio protagonista della scena pongistica regionale che si rimette in discussione dopo anni e anni di inattività. Marco Isola non compariva ovviamente nella lista delle teste di serie comandata da Costantino Pilo (Santa Tecla Nulvi), seguito da Stefano Sedda (Marcozzi) e Roberto Murgiano (Muraverese). Il primo inciampa ai quarti di finale fermato proprio da Isola che lo supera al quinto parziale. Sedda invece giunge fino alla semifinale, fermato da un Gabriele Aresu (Torrellas) anche lui frequentatore a singhiozzo dei tornei e maggiormente dedito al ruolo di allenatore. Murgiano scompare addirittura dagli ottavi di finale, battuto da Zemgus Lai, a sua volta estromesso dal suo compagno Sedda.

Parola a Marco Isola: “È stata una grande emozione rimettermi in gioco dopo oltre dieci anni di inattività. Bellissimo rivedere amici di vecchia data, nuovi giocatori, ragazzi molto promettenti. E soprattutto, con mia grande sorpresa, essere ancora competitivo. Un ringraziamento ai miei compagni del Tennistavolo Quartu che mi hanno aiutato a riprendere in mano la racchetta. Gli avversari più impegnativi sono stati, il giovane talento Zemgus Lai e Pilo. Tirata la semifinale con Alessandro Mercenaro (La Saetta), più agevole la finale con Aresu per una migliore compatibilità col suo gioco. Mi trovo molto bene a Quartu; spero, impegni permettendo, di riprendere con loro anche il prossimo campionato”.

L’ascesa di Aresu verso la finale è contrassegnata dai successi inferti a Nicola Orani (Tennistavolo Quartu), a Mariano Zucca (Atletica Serramanna) che lo ha costretto alla bella per l’accesso nella top four.

Singolo maschile over 5000

Altri ventotto iscritti, proprio come l’over 2000 e altri pronostici stravolti. Il favorito Marco Podda del Tennistavolo Decimomannu fa appena in tempo a giocare una gara del tabellone, perché il virgulto Varis Lai (Marcozzi), testa di serie n. 7 appare determinato; anche quando sorpassa Gian Paolo Collu (Tennistavolo Guspini) e poi ancora Sergio Aramu (Fermi Iglesias). Ma le ali gli vengono tarpate dal veterano Alessandro Concu (n.4) che racconta così la sua avventura vittoriosa: “Posso dire che è stata una giornata fantastica. Iniziata con il torneo Over 2000, iscrittomi semplicemente per fare riscaldamento in vista degli Over 5000; ed invece, inaspettatamente, ho passato il girone da secondo, perdendo agli ottavi 3-1 dal vincitore del Torneo Marco Isola. Nella categoria Over 5000 è arrivato un bel primo posto. Ero stanchissimo ma la testa ha continuato ad andare. Un gran bel risultato. Mi ha colpito positivamente Varis. È migliorato molto, ma ha sicuramente molto margine per crescere ancora. Ora pensiamo ad i campionati Sardi. In casa La Saetta sono tutti contenti per questa performance. Ma la cosa ottima è che anche il Grande compagno Alessandro Mercenaro sia andato a podio; purtroppo non è riuscito a vincere l’over 2000”.

Al via i campionati italiani paralimpici sullo stretto

La Sicilia ospita Campionati Italiani Paralimpici che mobiliteranno 146 atleti da giovedì 18 a domenica 21 maggio. Si gioca al PalaRescifina, in via degli Agrumi a Messina.

La Sardegna si presenta all’importante manifestazione con le seguenti società: Muraverese, La Saetta Quartu, Tennistavolo Sassari, Tennistavolo Quartu, Tennistavolo Guspini.

I giocatori isolani che potrebbero ambire ad una medaglia sono diversi. Medaglia certa, per la pongista del Tennistavolo Sassari Maria Paola Tolu che nel singolo assoluto femminile classe 4 partecipa ad un girone unico a tre. Luca Paganelli (Muraverese), iscritto nel singolo assoluto maschile di classe 7, parte come testa di serie n. 2. Romano Monni (La Saetta) è invece n. 3 nel singolo maschile assoluto di classe 6. Tra i carrozzati Manuela Casu del Tennistavolo Guspini gioca nello stesso girone della campionessa internazionale Giada Rossi e figura al quarto posto. Come anche Daniel Catalin Maris (Tennistavolo Quartu) nell’omologa categoria maschile. In quarta posizione pure Andrea Manis, impegnato però nel singolo maschile assoluto classe 8. Il saettino Marco Saiu è classificato come testa di serie n. 7 nel singolo maschile assoluto classe 10. Il suo compagno di scuderia Simone Sebis figura n. 7 nel singolo Assoluto Maschile di classe 11

Lanusei terzo ai nazionali studenteschi

Francesca Seu vince con un liceo ternano

Medaglia di bronzo per il Liceo Leonardo da Vinci di Lanusei alle finali dei Campionati Studenteschi, categoria allievi maschili, appena disputate al Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni. La formazione ogliastrina ha schierato i due giocatori del Muravera TT Emanuele Cuboni e Elia Licciardi (lanuseini doc) che nel tabellone ad eliminazione diretta superano nell’ordine il Liceo Berto di Vibo (Calabria) e il Pujati Sacile (Friuli Venezia Giulia). Si sono dovuti arrendere in semifinale all’Umbria dei forti Licei Angeloni di Terni che hanno trionfato sia nel settore maschile (battendo la Lombardia), sia in quello allievi femminile (sul Friuli Venezia Giulia). Del team delle vincitrici faceva parte anche la pongista del Muravera TT Francesca Seu che da quando si è trasferita al centro federale ternano frequenta il liceo autoctono. La Sardegna invece era rappresentata dall’IIS Einaudi di Muravera con Alessandra Stori (Muravera TT) e Sara Corona: per loro sconfitta ai quarti di finale proprio da parte della squadra in cui milita la conterranea Seu.

Torneo rosa: terzo posto per il Muravera TT

A Cortemaggiore la società sarrabese presieduta da Luciano Saiu si fa nuovamente notare con un successo nel torneo assoluto della Giornata Rosa che porta la firma della ligure Valentina Roncallo, avendo la meglio in finale su Chiara Colantoni (Ciatt Prato). Dopo la rassegna emiliana tutta al femminile, il Muravera TT rientra tra le tre forze più prolifiche in virtù degli apporti dati inoltre dalla calabrese Miriam Carnovale e dalla sardissima Francesca Seu che nel torneo di terza categoria per un soffio non si è lanciata in zona podio.