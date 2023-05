A Cagliari le stelle del triathlon mondiale. Il 27 maggio – con partenza ed arrivo al Poetto – la terza prova delle World Triathlon Championship Series

È ormai alle porte l’evento clou – di una stagione peraltro particolarmente ricca di manifestazioni di livello eccezionale – per il triathlon italiano.

Sabato 27 maggio – con partenza ed arrivo nella suggestiva cornice del Poetto – Cagliari, la Sardegna e l’Italia ospiteranno la terza tappa delle World Triathlon Championship Series, il circuito più importante a livello mondiale ed in gara ci saranno le migliori ed i migliori atleti del pianeta.

A partire da coloro che, dopo le prime due tappe del circuito – quelle di Abu Dhabi e Yokohama – sono ai vertici delle classifiche del Campionato mondiale: il portoghese Vasco Vilaca ed i francesi Dorian Coninx e Léo Bergère (campione del mondo in carica) in campo maschile; la britannica Sophie Coldwell, la statunitense Taylor Spivey e la messicana Rosa Maria Tapia Vidal in campo femminile.

Ma a Cagliari, il 27 maggio prossimo, saranno al via davvero tutte e tutti i migliori specialisti: dai britannici Georgia Taylor-Brown ed Alex Yee (vice campioni del mondo 2022 e vincitori dell’edizione dell’anno scorso); al neozelandese Hayden Wilde, vincitore a Yokohama; alla statunitense Taylor Knibb, terza nella classifica di campionato lo scorso anno.

Tra i 55 uomini in gara, poi, ci saranno anche il britannico Jonathan Brownlee ed il brasiliano Manoel Messias (secondo e terzo nel 2022); mentre tra le 48 donne, vedremo in gara anche la francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Knibb, salite sul podio lo scorso anno.

A rappresentare l’Italia del triathlon, nella gara di Cagliari, saranno in sei: Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla (rispettivamente settimo ed ottavo l’anno scorso) e Nicolò Strada tra gli uomini; Verena Steinhauser, Bianca Seregni ed Ilaria Zane tra le donne.

La prima competizione a prendere il via, sabato 27 maggio alle 11, sarà quella femminile; mentre la partenza della gara maschile è prevista per le 15,15, con diretta televisiva su Rai Sport.

