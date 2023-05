A Cagliari Conad sostiene la Joint Run 2023, la gara podistica benefica dedicata a sportivi e famiglie

Il ricavato della manifestazione, organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze insieme all’ASD Cagliari Atletica Leggera FIDAL con il patrocinio del comune della città sarda, sarà devoluto alla Caritas di Cagliari

Cagliari, 17 maggio 2023 – Conad Nord Ovest e i Soci sul territorio sostengono, dunque, a Cagliari la Joint Run 2023; la manifestazione podistica organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze insieme, inoltre, all’ASD Cagliari Atletica Leggera FIDAL, con il patrocinio del Comune; che il prossimo 21 maggio vedrà giovani, famiglie e sportivi cimentarsi in due percorsi podistici, rispettivamente di 5 km e 10 Km. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas di Cagliari; per sostenere le persone che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale.

Inaugurazione del Joint Stars Village

Lo stesso giorno vedrà anche l’inaugurazione del Joint Stars Village:

l’area espositiva e promozionale organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa, presso la Fiera di Cagliari, con un percorso attrattivo che consentirà ai visitatori di conoscere le nostre forze armate e di sicurezza; attraverso varie aree espositive, attività interattive, mostre statiche ed esposizione dei mezzi operativi.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di essere al fianco del Comando Operativo di Vertice Interforze e dell’ASD Cagliari Atletica Leggera FIDAL, insieme ad altri partner di rilievo, per sostenere un’iniziativa così importante per il nostro territorio. –

dichiara Michele Orlandi, Dir. Rapporti Soci Sardegna anche in rappresentanza dei Soci Sardi –.

Lo sport, in tutte le sue manifestazioni, svolge un ruolo sociale significativo; promuovendo uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando la partecipazione della comunità e favorendo i processi di socializzazione e condivisione tra le persone.

Quest’iniziativa si sposa perfettamente con i valori della nostra Cooperativa che, attraverso i Soci sul territorio, è da sempre attenta a favorire il benessere delle persone e a supportare cause sociali o benefiche con l’obiettivo di promuovere la solidarietà.”

Impegno sociale di Conad Nord Ovest

Un ulteriore tassello per ribadire il grande impegno sociale di Conad Nord Ovest e dei Soci, nonché la costante attenzione nel promuovere iniziative a favore della comunità, in linea con la strategia di sostenibilità di Conad Sosteniamo il Futuro.

Da sempre, infatti, Conad Nord Ovest opera con l’obiettivo di contribuire non soltanto alla crescita economica ma anche a quella sociale e culturale dei territori in cui è presente, promuovendo iniziative che generino valore condiviso per le persone e che trasmettano valori come l’adozione di un corretto stile di vita oltre all’importanza della socialità, dell’inclusione e dello spirito di squadra.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest – una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,75 miliardi di euro.

I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara); Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo); Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.