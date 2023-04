Torre Grande, consegnate aree demaniali marittime

Torre Grande, perfezionata consegna al sindaco delle aree demaniali di Torre Grande

Il Sindaco Massimiliano Sanna e il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano Federico Pucci hanno siglato, nei giorni scorsi, due importanti verbali di consegna di aree demaniali marittime a Torre Grande.

Il primo verbale di consegna riguarda le aree dei privati di Torre Grande, ricadenti nel Demanio pubblico marittimo, che erano state oggetto di compravendita o di trasferimenti negli anni ‘40 e ’50 del secolo scorso.

“L’atto – precisa il Sindaco Sanna – integra e perfeziona un primo verbale di consegna, che si era sottoscritto nei mesi scorsi, con l’inserimento del lungomare di Torre Grande, da Villa Baldino allo stabilimento di Eolo, dove a breve il Comune effettuerà i lavori di riqualificazione”.

La vicenda nasce a metà del secolo scorso, quando gli immobili furono venduti dal Comune ai privati; o trasferiti a diverso titolo; senza che definissero o attuassero il processo di sdemanializzazione.

Nel 2009, l’Agenzia del Demanio reclamò il pagamento di sanzioni per l’occupazione abusiva di quelle aree. Da allora, il Comune di Oristano si è attivato per risolvere la problematica; e per consentire il perfezionamento del titolo giuridico che ha dato luogo al trasferimento della proprietà. Nei mesi scorsi, il Comune e la Capitaneria di Porto hanno firmato un primo verbale di consegna. Oggi, lo hanno perfezionato e farà seguito il lungo iter della sdemanializzazione e il passaggio dei beni al patrimonio comunale.

Con il secondo verbale di consegna, invece, inizieranno, a breve, i lavori di bonifica lungo il litorale di Torre Grande; riguardo il rinvenimento, nel corso degli anni, di spezzoni di cemento armato per cui assegnarono al Comune di Oristano finanziamenti dalla Regione Autonoma della Sardegna; per la loro rimozione.

Al termine delle previste Conferenze dei servizi con tutti gli enti competenti in materia, il Comune di Oristano; dopo aver predisposto il previsto piano di caratterizzazione; ha affidato i lavori ad una società specializzata; Questa eseguirà le lavorazioni nel pieno rispetto della normativa ambientale con tutte le attrezzature idonee.

I lavori dovranno essere terminati prima dell’inizio della stagione estiva in modo tale da garantire una libera fruizione da parte dei bagnanti del litorale oristanese.