Sit-in a difesa degli orsi nel mirino della giunta Fugatti

Venerdì 21 aprile a Trento dalle 10.45

davanti la sede della Provincia Autonoma di Trento in piazza Dante

advertisement

Sit-in a difesa degli orsi nel mirino della giunta Fugatti

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e la Lega nazionale difesa del cane (Lndc) invitano, dunque, a partecipare a un sit-in a Trento; organizzato per dare voce a chi contesta la gestione degli orsi condotta dalla Giunta Fugatti; per informare, inoltre, sulla cattiva gestione del Progetto Life Ursus e per presentare alcune proposte.

L’iniziativa si terrà in piazza Dante venerdì 21 aprile dalle 10.45 sotto la sede della Provincia autonoma di Trento.

Le inadempienze della Provincia autonoma di Trento

L’Oipa elenca in sintesi quali sono le inadempienze della Provincia autonoma di Trento nella gestione del progetto europeo che ha voluto reintrodurre gli orsi sulle Alpi:

creazione di corridoi faunistici; che avrebbero permesso alla popolazione ursina di espandersi su tutto l’arco alpino, riducendo così la densità e di conseguenza la probabilità di incontro con l’uomo attivazione di un approfondito sistema di monitoraggio della popolazione ursina; con radiocollari e sistemi di controllo che avrebbero determinato una corretta e approfondita conoscenza di come e dove si muovono gli orsi revisione del piano di gestione dei rifiuti, specie quelli organici, con il posizionamento di opportuni bidoni anti-orsoper evitare l’avvicinamento degli animali ai centri abitati vicini al bosco opportuna campagna informativa per chi va nel bosco, con brochure e cartelli di rilievo per segnalare presenza e modi di comportamento programma di formazionenelle scuole, di ogni ordine e grado, per abituare alla convivenza consapevole con l’orso.

«Praticamente nulla di questo è stato attuato e ne è testimonianza un video girato proprio in questi giorni da noi per documentare la situazione gestionale proprio nel paese dov’è morto Andrea Papi mentre si allenava tra i boschi di Caldes»,

spiegano Ornella Dorigatti e Marco Ianes della sezione trentina dell’Oipa.

Per dare voce agli orsi e alla fauna selvatica nel mirino di Maurizio Fugatti e della sua Giunta, gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa.

Per maggiori informazioni: Ornella Dorigatti, delegata Oipa Trento, tel. 349 3829916, email trento@oipa.org.