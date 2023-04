Roberto Ibba presenta “Fedeli alla Monarchia e devoti alla terra” 

Cagliari, Roberto Ibba venerdì presenta “Fedeli alla Monarchia e devoti alla terra”

Venerdì 14 aprile nella Sala Fondazione di Sardegna assieme all’autore interverranno Gian Giacomo Ortu e Giampaolo Salice

L’iniziativa è inserita fra le anteprime 2023 del Festival Premio Emilio Lussu

CAGLIARI. Venerdì 14 aprile, alle 17.30, nella Sala della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, a Cagliari, lo storico Roberto Ibba presenta, dunque, il libro “Fedeli alla Monarchia e devoti alla terra. La nascita di una classe dirigente in Sardegna”, pubblicato lo scorso anno con Franco Angeli Editore.

Assieme all’autore interverranno, inoltre:

Gian Giacomo Ortu, già ordinario di Storia moderna all’Università di Cagliari; e Giampaolo Salice, professore associato di Storia Moderna nello stesso ateneo.

L’iniziativa è inserita tra le anteprime della IX edizione del Festival Premio Emilio Lussu. L’ingresso è libero e gratuito.