Presentazione volume XXI Arti visive in Sardegna nel terzo millennio alla Fondazione Banco di Sardegna

Saranno inoltre presi in esame alcuni degli artisti storici presenti nel volume.

Presenta Alessandra Menesini critica d’arte, curatrice e giornalista che incentrerà il suo intervento sull’analisi della struttura del libro, sulle voci che lo compongono e sugli intenti dell’autrice per una panoramica dello stato attuale del contemporaneo in Sardegna.

Giovedì 20 aprile, alle ore 18, nei locali della Fondazione Banco di Sardegna a Cagliari, si terrà la presentazione del volume XXI ARTI VISIVE IN SARDEGNA NEL TERZO MILLENNIO di Roberta Vanali edito da La Zattera .

XXI Arti visive in Sardegna nel Millennio

Anticipata da un ritorno alla figurazione come necessità del racconto e della rappresentazione, l’arte del XXI secolo si prospetta rivoluzionaria sia dal punto di vista dell’immagine, proveniente da fonti iconografiche della cultura di massa, sia dai generi dei contenuti.

Disseminate in diverse riviste cartacee o sul web, e quindi on line, le interviste sono qui disponibili tutte insieme, consentendo una visione completa che ciascuno può ricomporre secondo i propri interessi.

Il terzo millennio ha già vent’anni e forse consente di tracciare un primo consuntivo in diversi ambiti.

Costituito da 80 interviste realizzate nel corso di oltre vent’anni ad artisti, critici, collezionisti, galleristi e operatori culturali, il libro ha l’obiettivo di restituire il panorama delle arti visive in Sardegna attraverso le loro testimonianze.

Roberta Vanali è critica e curatrice d’arte contemporanea. Ha studiato Lettere Moderne con indirizzo Artistico all’Università di Cagliari.

Per undici anni è stata Redattrice Capo per la rivista Exibart e dalla sua fondazione collabora con Artribune, per la quale cura due rubriche:

Laboratorio Illustratori e Opera Prima.

Per il portale Sardegna Soprattutto cura, invece, la rubrica Studio d’Artista.

Orientata alla promozione della giovane arte con una tendenza ultima a sviluppare ambiti come illustrazione e street art oltre alla pittura, ha scritto oltre 500 articoli e curato circa 150 mostre per gallerie, musei, centri comunali e indipendenti.

Tra le ultime: la doppia mostra di Carol Rama in Sardegna, L’illustrazione contemporanea in Sardegna, Archival Print. I fotografi della Magnum.

Nel 2006 ha diretto la Galleria Studio 20 a Cagliari. Ha ideato e curato la galleria online Little Room Gallery (2010-13). Ha co-curato le mostre del Museo MACC (2015-17), per il quale nel 2018 è stata curatrice.

Dal 2022 è membro del comitato scientifico del V-Art Festival Internazionale Immagine d’Autore. Ha scritto saggi e testi critici per numerosi cataloghi e pubblicazioni. Il cinema è l’altra sua grande passione.