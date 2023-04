Polifonica Santa Cecilia – Concerto di Pasqua & Festival del Mediterraneo

Associazione Polifonica Santa Cecilia. La domenica di Pasqua il coro canterà la messa al Duomo di Sassari. Il 12 aprile parteciperà al Festival del Mediterraneo. Mentre il 21 giugno già prende forma la “Giornata della Musica” a Baddi Manna

Il 2023 della Polifonica Santa Cecilia è già radioso e carico di impegni. Radioso come il sorriso di Denise Gueye, presidente dell’Associazione corale e instancabile e propositivo motore d’entusiasmo che spinge insieme a tutti gli altri membri le innumerevoli attività messe in campo, dedicate all’arte, alla formazione ed al sociale.

Intanto domenica 9 aprile 2023, la Polifonica Santa Cecilia canterà per la santa messa di Pasqua in programma alle ore 11 al Duomo di Sassari. Un appuntamento prestigioso, identitario, impattante e importante. Lega a doppio filo la Polifonica alla sua città ed allo stesso tempo permette alla città di “scoprire” o ri-scoprire una delle sue più splendide eccellenze artistiche.

advertisement

Appena tre giorni dopo, 12 aprile, la corale Santa Cecilia si esibirà all’interno della Rassegna Internazionale Organistica del Festival del Mediterraneo 2023. Rassegna in programma negli spazi della Basilica del Sacro Cuore alle ore 20:30. Conviderà il palco con l’organista Davide Mariano e il con soprano Anna Magdalena Auzinger. L’evento è organizzato a cura dell’Associazione Culturale Arte in Musica.

Ma l’Associazione già guarda al prossimo futuro:

All’orizzonte, il 21 giugno, a Baddi Manna prende forma la “Giornata della musica” (presto disponibile il link per le iscrizioni online) mentre come ormai consuetudine, a partire da giugno, prenderà il via la rassegna il Filo Rosso che in questa edizione 2023 sarà dedicata con accento marcato alla coralità.

Il 2023 dell’Associazione Polifonica Santa Cecilia ha intanto visto un avvicendamento alla direzione del coro, con il maestro Alessio Manca. A succedere al maestro Matteo Taras, chiamato comunque a mantenere la direzione artistica dell’Associazione. Musicalmente poi, l’attenzione sarà focalizzata sullo studio di importanti opere del repertorio polifonico sacro, a cappella e con accompagnamento a cura di ensemble strumentali. Infine nel 2023, sotto la direzione artistica del maestro Sara Cuzzupoli, il coro sarà impegnato in nuovi progetti artistico musicali alcuni dei quali in collaborazione con l’Istituto comprensivo “P. Tola” e il liceo artistico “F. Figari” di Sassari.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui