Mirtò a San Pantaleo con Lu pani da L’ea, Lu tricu e Li mani

Sabato 15 aprile presentazione nel Rally storico Costa Smeralda del progetto di valorizzazione dei borghi sardi

Il Festival internazionale del mirto prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle eccellenze della Sardegna accanto ai grandi marchi che hanno fatto la storia del rally nell’Isola

Mirtò, il Festival internazionale del mirto, prosegue nel suo percorso al fianco dei grandi eventi e nella valorizzazione della storia, delle tradizioni e dei produttori locali della Sardegna. Sabato 15 aprile, nella piazza principale di San Pantaleo; dalle 10,30, durante il raduno della auto vintage della Lancia Martini per il Rally storico Costa Smeralda; si svolgerà l’iniziativa “Lu pani da l’ea, Lu tricu e Li mani”, con la maestra Graziella Frau de “I preziosi di Graziella”; una tra le esponenti più rappresentative in Sardegna dell’arte del pane artistico e della decorazione sarda; con le sue allieve collaboratrici farà conoscere un’arte millenaria.

“Io e le altre decoratrici provenienti dalla Gallura e da altre parti della Sardegna decoreremo e produrremo il pane pintau, ad alta lievitazione, e i dolci “Sos pretziosos”. – Spiega Graziella Frau. Metterà in mostra alcuni tra i pani che quest’anno le hanno fatto vincere la medaglia d’oro al campionato nazionale per il pane decorato organizzato dalla Fipgc -. “Posso dire di conoscere quest’arte da quando sono nata, perché sono cresciuta con mia nonna che creava il pane ed ho appreso quest’arte da lei, senza altri maestri. Mirtò mi concede un’occasione bellissima per insegnare la mia arte in un luogo stupendo come San Pantaleo, dopo la collaborazione a Nuchis nel dicembre scorso per Mirtò Experience”.

Dopo la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno, Maria Grazia Frau, nota Graziella, ha conquistato un altro alloro nel campionato italiano di panificazione (categoria pane artistico), trionfando con la conquista della medaglia d’oro. L’evento, promosso dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), si è svolto nella fiera del Tirreno a Marina di Massa (frazione di Massa) dal 26 febbraio al primo marzo.

ANTEPRIMA MIRTO’

L’evento di San Pantaleo sarà anche la cornice per la presentazione de “L’Ea”, l’anteprima del Festival internazionale del Mirto, edizione 2023, che si svolgerà nelle fonti di Rinaggiu il prossimo 10 agosto, in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania e con la direzione artistica di Alessandro Achenza. Il filo conduttore di quest’edizione di Mirtò sarà dunque quello legato agli elementi della vita ed emblema della ricchezza del territorio: dal grano e dalla terra fino, appunto, all’acqua, che consente di riscoprire il patrimonio materiale e immateriale delle fonti di Rinaggiu.

SAN PANTALEO

Seguendo il corso di una storia fatta di successi, quest’anno si rinnova la partnership con la quinta edizione del Rally storico Costa Smeralda; si svolgerà a Porto Cervo dal 14 al 16 aprile prossimi. La partenza verrà data dal Molo Vecchio a mezzogiorno di sabato 15 aprile; la prima giornata che terminerà alle 17 a San Pantaleo dopo il transito ai controlli a timbro di San Pasquale; Camporotondo e Santa Teresa di Gallura. All’arrivo di tappa i piloti saranno accolti dagli stand che ospiteranno l’esposizione dei prodotti locali; allestiti grazie all’accordo tra l’Aci Sassari, con il presidente Giulio Pes, e Mirtò.

L’iniziativa di Mirtò si inserisce all’interno del progetto “I borghi delle bacche di mirto”; vede coinvolti alcuni dei più importanti borghi del nord Sardegna. A partire proprio da San Pantaleo, includendo anche La Maddalena, Castelsardo e Nuchis, la frazione di Tempio Pausania. Mirtò in questi anni ha investito impegno e risorse per creare e far crescere un marchio di forte impatto comunicativo; con l’obiettivo che rappresentasse l’evento ma racchiudesse anche la Sardegna con tutto il suo fascino; ma anche che ne raccontasse l’enogastronomia, la cultura, il folklore e la sua storia antica, con tutta la sua valenza nella promozione turistica.

VILLAGGIO CASA SARDEGNA

Mirtò torna dunque a San Pantaleo dopo un anno e il grande successo della rassegna; portando uno dei suoi marchi più di successo, Casa Sardegna. Grazie al contributo dell’assessorato regionale alla Cultura di Andrea Biancareddu, insieme ai partner Rally Terra Sarda; e anche a Tandalò Sardegna, il Comune di Calangianus con il Mondiale di Biliardo e Peroni Promotion.

San Pantaleo rappresenta quindi una nuova tappa del percorso di promozione e marketing territoriale di Mirtò; dopo il grande successo dell’esperienza di Nuchis. Il 30 dicembre scorso aveva ospitato i laboratori di cucina, artigianato e tessile, con l’illustrazione della cultura degli stazzi; ma anche la preparazione del maiale come si faceva in un’epoca in cui non esisteva la tecnologia per la conservazione, abbinato al pane artigianale. Riscoprendo il patrimonio antico dei nostri nonni, con la conservazione con gelatina e insaccati; davanti al camino, dove poi cibarsi di quanto preparato raccontando una storia ai nipoti.

