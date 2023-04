“Medaglia d’oro per il SIULP Sardegna”

La Segreteria Regionale del SIULP Sardegna, anche per l’anno 2023, si attesta come primo

Sindacato in Sardegna per numero di iscritti. Lo ha affermato il Segretario Generale RegionaleGiuseppe Caracciolo durante i lavori del direttivo regionale svoltosi alcuni giorni fa ad Ulà Tirso.

Dopo aver approvato i bilanci finanziari del sodalizio, Caracciolo ha dichiarato –

“Abbiamo svolto un eccellente e capillare lavoro in tutti gli uffici della Polizia di Stato

presenti nell’isola. L’attività sindacale che tutti i quadri regionali e provinciali hanno

intrapreso ha dato i suoi frutti e anche nel 2023 saremo sul gradino più alto del podio.

Abbiamo un enorme lavoro che ci attende e quindi occorre ampliare l’organico sia nel

direttivo che per quanto riguarda la Segreteria Regionale” – I rappresentanti regionali hanno infatti acclamato i nuovi ingressi: in Segreteria Regionale Baldi Matteo ex Segretario

Generale Provinciale di Nuoro per oltre 10 anni, Nicola Davì ed Enrico Melis, mentre i

membri cooptati nel direttivo sono il decano Mascia Giovanni Angelo, il giovanissimo Secchi

Stefano e Giuliano Lara che, quest’ultima, si occuperà di un’importante spazio riservato al

coordinamento femminile assieme a Laura Pambira.

“Sono estremamente soddisfatto – continua il Segretario Generale Regionale Caracciolo – di questi nuovi incarichi perché il lavoro che ci attende è molto articolato e le sfide in calendario hanno bisogno di persone di esperienza sindacale ma anche di nuova linfa da formare per il futuro di questa Organizzazione. Il SIULP Sardegna – chiosa Caracciolo – nella sua costante crescita e nel suo ampio orizzonte verso la società civile ed al fianco della CISL Sarda, ricorda l’imminente impegno assunto dopo le ultime aggressioni dei colleghi di Cagliari, verso tutte le Helping Professions per la raccolta firme da portare al Governo finalizzate a richiedere norme e pene certe per contrastare il fenomeno. Inoltre – conclude – abbiamo necessità di mezzi e uomini in tutte le province ed in tutte le articolazioni della Polizia di Stato in Sardegna per affrontare le nuove sfide quotidiane che si stanno verificando.”

