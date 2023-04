In occasione di un’assemblea svoltasi a Grassano Scalo, in provincia di Matera (Basilicata), il, ha dichiaratoche “la rivista ‘Forbes’ ci ha raccontato che sono ben 64 i miliardari italiani, con un patrimonio totale di 215 miliardi di euro” e che “questo significativo patrimonio è aumentato di 20 miliardi di euro rispetto al 2022. Ragion per cui – ha aggiunto– in Italia è necessaria una legge patrimoniale del 3 %. Legge rivolta a questi 64 miliardari. Poichè – senza creargli alcun sostanziale danno – consentirebbe all’erario di recuperare 6,5 miliardi di euro…. E sono tanti soldi”