Lo spazio Temporary di Oristano ospita venerdì prossimo e per tutto il mese di maggio “Vai oltre. E Risplendi, un anno dopo” di Simona Sanna e Daniela Nurra

Lo Spazio Temporay, in Vico Umberto I, 1/b a Oristano, ospita dal 22 aprile al 28 maggio 2023, la bellissima iniziativa “Vai Oltre. E Risplendi…un anno dopo” che è un progetto al femminile ideato e realizzato da due professioniste dell’immagine: Simona Sanna, fotografa professionista, che si occupa di Fotografia Introspettiva e Terapeutica e Daniela Nurra, Beauty Consultant che festeggiano un fortunato anno di partnership.

Lo Spazio ospita un’Antologia fotografica di Ritratti Femminili di Simona Sanna che s’intitola “DONNE OLTRE LO SPECCHIO”, progetto che nasce dal desiderio delle donne ritratte di fare un cammino di ri-scoperta e di cura di sé, nell’immagine esteriore ed interiore, attraverso la fotografia. Si tratta di 18 Ritratti femminili a colori delle donne che hanno partecipato al percorso che Simona Sanna ha svolto con Daniela Nurra nel maggio 2022 intitolato “Vai Oltre. E Risplendi…”, frase con cui il poeta Rumi sottolineava l’importanza di superare i propri limiti e liberare il proprio potenziale interiore ed esempio di messaggio positivo e motivante che può essere applicato in tante situazioni.

Oltre a queste fotografie è esposta una galleria di fotoquadri e Ritratti Generazionali femminili di altri lavori personali della fotografa.

advertisement

Dopo la grande partecipazione all’Open Day del 22 Aprile, nello Spazio Temporary proseguono, per tutto il mese di aprile e maggio, altri Eventi a cadenza settimanale, sia Fotografici che Beauty:

Venerdì 28 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 – Open Day: ritratti foto e consulenze beauty in sede.

Giovedì 4 maggio dalle 18.00 alle 19.30 – Il linguaggio fotografico: Comunicare con le immagini.

Sabato 6 maggio dalle 10.00 alle 13.00 – Laboratorio di fotografia espressiva: Dal “Mi piace al “Perché mi piace?”

Venerdì 12 maggio dalle 18.00 alle 19.30 – La fotografia Introspettiva e Terapeutica.

Sabato 13 maggio dalle 10.00 alle 13.00 – Laboratorio di ritratto e autoritratto: “Guardare/Guardarsi”.

Venerdì 19 maggio dalle 18.00 alle 19.30 – La fotografia incontra il metodo Caviardage.

Sabato 20 maggio dalle 10.00 alle 13.00 – Laboratorio di fotografia e Caviardage: “La poesia visuale”.

Sabato 27 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 – Open Day: ritratti foto e consulenze beauty in sede.

Inoltre ogni settimana Daniela Nurra proporrà Event Beauty con Analisi della pelle; personalizzazione Skin Care e Self Mape Up.

Poichè i posti sono limitati, le professioniste cominicano che è necessaria la prenotazione.

Per info e appuntamenti:

Fotografia, Simona Sanna 347/9098501

Consulenze Beauty, Daniela Nurra 393/9316513



Simona Sanna è nata a Cagliari ed è fotografa professionista. Si interessa al legame tra fotografia e psicologia e si è specializzata in “Fototerapia e fotografia terapeutica” a Roma per l’utilizzo della fotografia in ambito socio-educativo e in equipe con i professionisti della relazione d’aiuto. Svolge l’attività fotografica nella sala pose del suo studio “Oltre Lo Specchio – Salotto Fotografico” a Oristano dove esegue Ritratti Femminili, Generazionali e Business. Realizza inoltre progetti personali destinati alla loro esposizione in mostre collettive o personali. Affianca al lavoro fotografico l’attività di docenza di composizione e linguaggio fotografico e realizza e cura laboratori di fotografia introspettiva e con la parola scritta (Metodo Caviardage). Simona predilige i soggetti femminili che le permettono di raccontare se stessa, la sua inquietudine. E per lei è esattamente come diceva la grande fotografa Letizia Battaglia: “Era come se ogni volta fotografassi me stessa. In ogni cosa ci sono, da qualche parte, anche io”.

Daniela Nurra vive a Oristano, ha sviluppato (attraverso gli studi universitari e le esperienze professionali) uno spiccato interesse per la comunicazione, interpersonale e aziendale e il marketing. Via via negli anni ha affiancato a questi settori, la passione per la cura di sé, la bellezza e lo stare bene. Formandosi e aggiornandosi continuamente, lo ha reso uno dei suoi interessi più praticati e gratificanti.

Link al video Spazio Temporary https://www.facebook.com/watch/?v=6642167135813289