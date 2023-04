Licenziamento collettivo, riaperti termini avviso “nuovi interventi a favore dei lavoratori”

Ad annunciarlo l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai. “Abbiamo accolto le richieste delle rappresentanze sindacali e deciso di riaprire l’Avviso – spiega l’assessore – per consentire un’ulteriore consultazione a quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno potuto aderire tempestivamente all’iniziativa. L’intervento è finalizzato a salvaguardare le loro professionalità e al contempo a garantire un necessario sostegno al reddito”.

Riaperti i termini dell’Avviso esplorativo per l’attuazione dei cantieri occupazionali, finalizzato all’acquisizione dell’effettiva disponibilità dei soggetti interessati all’intervento.

Con la delibera 13/51 del 06/04/2023 viene dato mandato all’ASPAL di riaprire i termini dell’Avviso, per un periodo di 15 giorni dal 17/04/2023 al 01/05/2023. Sono fatte salve le manifestazioni d’interesse già presentate e per le quali si sta procedendo all’attivazione dei cantieri.

I destinatari della misura sono gli ex dipendenti delle imprese Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B Olmedo, ex Sittel ed ex Unilever (così come definiti dalla L.R. 48/2018). Tra i requisiti richiesti: essere destinatari di procedura di licenziamento collettivo da parte di tali aziende; avere usufruito di ammortizzatori sociali già cessati; essere in stato di disoccupazione.