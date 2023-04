La Via Crucis del terzo millennio: guerre, migrazioni, fame e povertà.

Nella chiesa di N. S. De La Salette Venerdì Santo alle 17 e 30

La Via Crucis del terzo millennio: guerre, migrazioni, fame e povertà

La parrocchia di N. S. De La Salette di Olbia organizza per Venerdì Santo, 7 aprile, alle 17 e 30 una Via Crucis “laica” che riprende i grandi temi della Via Crucis liturgica: caricarsi della croce, cadere, rialzarsi, essere confortato, crocifisso, morire (spiritualmente e nell’anima) e “risorgere”.

Verranno raccontate brevi storie e ci saranno alcune testimonianze di chi è caduto e si è rialzato, è stato aiutato ed “risorto”.

Parteciperanno, il parroco don Gianni Sini, Gianni Garrucciu, giornalista e autore del libro “I poveri non esistono”, la Caritas parrocchiale di N. S. De La Salette, la Cisl Gallura e i testimoni che racconteranno le loro storie.

“Una via crucis che non si riduce a puro sentimentalismo, a pura compassione per tutto quello che ha subito l’uomo dei dolori, – spiega don Gianni Sini – ma vuole scuotere le coscienze davanti ai tanti cristi abbandonati di oggi che vivono non solo agli incroci delle strade, ma anche tanti volti invisibili che sentono un grande vuoto dentro e sperimentano la solitudine e l’abbandono”.