La Mousiké Téchne – II Edizione a Cagliari

La Mousiké Téchne – II Edizione. Stagione Concertistica 2022-2023. La pianista cagliaritana Maria Josè Palla protagonista del recital di Sabato 15 aprile a Cagliari nella stagione concertistica de La Mousiké Téchne

Con uno spazio dedicato ai migliori talenti delle principali istituzioni musicali della Sardegna, sfoglia le sue ultime pagine La Mousiké Téchne, la stagione concertistica giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

SABATO 15 APRILE alle ore 18.00 a Palazzo Siotto, infatti, l’ottavo appuntamento della rassegna porta in scena la giovane musicista cagliaritana Maria José Palla, che aprirà il suo recital con le Variazioni in Fa maggiore sull’aria “Salve tu, Domine” di G. Paisiello di Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma prosegue poi con alcune tra le più celebri pagine di Fryderyk Chopin, Franz Liszt e Bela Bartók.

Cagliaritana, Maria José Palla si è formata presso il Conservatorio di musica della sua città con Angela Tangianu e Marcella Murgia, suonando già da giovanissima in formazioni cameristiche, da solista e con l’orchestra.

Ha seguito dei corsi di perfezionamento con François-Joelle Thiollier, Gilles Millet, Francesco Di Rosa, Orazio Sciortino, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Jean-François Antonioli, Vincent Coq. Attualmente frequenta i corsi dell’Accademia di Musica di Pinerolo, esibendosi parallelamente in concerti di diverse stagioni musicali italiane quali l’Unione Musicale di Torino.

La Mousiké Téchne è realizzata con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25). Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.

