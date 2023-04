La Giunta Sanna assegna all’Associazione cavalieri i locali per la nuova sede

L’Associazione culturale cavalieri di Oristano trova casa.

La nuova sede è concessa dal Comune di Oristano che ha individuato un immobile in piazza del Popolo.

advertisement

La decisione è stata adottata questa mattina dalla Giunta Sanna, che ha deliberato la concessione all’associazione, in comodato d’uso per due anni, dello stabile di proprietà comunale che in passato aveva ospitato un circolo ricreativo.