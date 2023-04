Il progetto “Italia Brilla – Costellazione 2023” promosso da iliad e Il Cielo Itinerante arriva a Cagliari il prossimo 20 e 21 aprile

Cagliari, 19 aprile 2023 – Visti gli straordinari risultati del 2022, continua la collaborazione tra iliad; l’operatore che ha rivoluzionato la telefonia fissa e mobile in Italia; e Il Cielo Itinerante, associazione fondata da Ersilia Vaudo (ESA Chief Diversity Officer e Presidente dell’associazione), Alessia Mosca (già Europarlamentare e Vicepresidente), Giovanna dell’Erba (notaio in Roma) e Giulia Morando (OCSE Policy Analyst), che si propone di avvicinare le bambine e i bambini in situazioni di disagio socioeconomico e povertà educativa allo studio delle materie STEM.

Il tour partito da Verona lo scorso dicembre, proseguito poi a marzo con la tappa di Bari, continua a Cagliari giovedì 20 e venerdì 21 aprile. Le attività si svolgeranno sia giovedì sia venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso il Mu.Be Centro di Quartiere di Mulinu Becciu in Via Carpaccio 14.

advertisement

Tra le novità dell’edizione 2023, Il Cielo Itinerante promuoverà due nuovi laboratori riguardo lo studio dei satelliti e la scoperta della luce. Tramite il primo laboratorio, dal titolo “Earth in a bubble”, introduce le potenzialità dei satelliti nel capire come sta cambiando il nostro pianeta dallo spazio; e come questi siano utili per comprendere il surriscaldamento globale. La seconda attività (“Segnali nello spazio”) sarà rivolta a scoprire l’importanza delle onde dello spettro magnetico e come vengono impiegate nella comunicazione a distanza.

La collaborazione porterà iliad a sostenere per il secondo anno il tour “Italia Brilla – Costellazione 2023”. Iniziativa de Il Cielo Itinerante che quest’anno ha coinvolto associazioni del terzo settore e istituti scolastici in tutta Italia. I giovani partecipanti hanno avuto la possibilità di svolgere laboratori interattivi e momenti di osservazione del cielo attraverso telescopi con l’aiuto di divulgatori professionisti.

Il progetto

Il progetto, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rientra nel programma educativo congiunto con ESA – Agenzia Spaziale Europea, promosso in occasione della missione Minerva di Samantha Cristoforetti.

L’obiettivo congiunto di iliad e Il Cielo è quello di avvicinare le ragazze e i ragazzi al mondo delle telecomunicazioni e della connettività; insegnando loro che è possibile superare barriere e divari concorrendo all’abbattimento delle disuguaglianze educative. La matematica è un abilitatore di futuro, è il linguaggio della scienza e una delle competenze fondamentali per un futuro inclusivo e una sana democrazia.

L’esposizione dei bambini alla scoperta e alla conoscenza dello spazio osservando il cielo e sporcandosi le mani con esperimenti e laboratori offre loro l’opportunità di avvicinarsi alle materie scientifiche con una più grande curiosità; incoraggiando al contempo una proiezione di sé stessi al di là del contesto socioeconomico di provenienza.

Per altre notizie clicca qui