Internazionalizzazione, Giunta approva interventi a favore delle imprese

In particolare si prevede di realizzare un accordo quadro con l’Agenzia ICE (Agenzia Governativa per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese).

advertisement

La convenzione, spiega Anita Pili, “sulla base della già avviata collaborazione, sarà funzionale alle attività di promozione a livello nazionale e internazionale, e a fornire alle imprese coinvolte in eventi internazionali il supporto necessario in termini di attività formative. Pensiamo in particolare all’organizzazione di eventi, anche formativi, workshop, convegni sul tema dell’internazionalizzazione, e ulteriori attività volte alla formulazione di piani e materiale informativo e alla collaborazione con agenzie e centri di ricerca regionali.

Stiamo definendo il nuovo bando, dopo quello pubblicato a dicembre – conclude Pili – per l’accompagnamento di azioni da collegare a iniziative di valenza internazionale, tali da agire come volano per il sistema produttivo isolano”.