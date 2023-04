Ilaria Ercolani, una vita sulle punte (e sui tacchi)

Dalla tournée con Elettra Lamborghini a “Io sono boomer”, la ballerina sammarinese Ilaria Ercolani – docente di Hell Dance – continua la sua irresistibile carriera artistica: “Il segreto? Non smettere mai di studiare…”

Prosegue a gonfie vele la carriera artistica di Ilaria Ercolani, talentuosa ballerina di San Marino, performer di grande esperienza internazionale protagonista, negli ultimi anni, di live-show di grande prestigio.

Tra le sue collaborazioni, infatti, figurano alcuni nomi di spicco del mondo dello spettacolo. Come Elettra Lamborghini, Pintus, Anna Tatangelo, Fiorello, Irama, Enrico Brignano e molti altri. “Il ballo è sempre stata la mia grande passione – spiega Ilaria – da quando, a 4 anni, mi regalarono le mie prime scarpette da danza classica.

advertisement

Da quel momento, ho trascorso una vita di studio ed accademie. Avevo un obiettivo ben preciso: migliorare giorno dopo giorno il mio livello tecnico ed artistico. Dal contemporaneo al moderno, dall’hip hop all’Hell Dance, penso di aver studiato in questi anni qualsiasi forma di ballo”.

Breve biografia

Istruttrice di danza sui tacchi alla masterclass del Mamì Bistrot di Rivabella, Ilaria ha lavorato in tutta Europa e, ancora oggi, viaggia tra Londra e Parigi per partecipare ai più importanti corsi di aggiornamento. Una voglia di migliorarsi quasi maniacale, che l’ha portata ad esibirsi sui più importanti palcoscenici internazionali al fianco degli artisti più celebrati: “Lavorare per Elettra Lamborghini è stato fantastico – racconta Ilaria – anche se le tournée sono sempre molto impegnative perché si viaggia tanto e perché c’è un contatto costante con il pubblico. Sul piano artistico è stata un’esperienza stimolante e devo dire che ho avuto l’opportunità di conoscere dei grandi professionisti, ma anche delle persone stupende”.

Tra le esperienze professionali più appaganti anche la rivisitazione dello ‘Schiaccianoci’ di Giuliano Peperini andato in scena in Belgio (“due mesi di lavoro davvero indimenticabili…”) e, sempre sotto la regia di Paperini, un ruolo importante nel “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”.

Dopo una carriera sempre ad altissimi livelli, nelle scorse settimane, la chiamata di Olè Music Records per partecipare al video-clip di “Io sono boomer”, il brano più atteso dell’estate in questi giorni in registrazione a Riccione: “Se dico Boomer mi viene in mente me stessa – conclude Ilaria – perché, al di là dei miei 28 anni, quando vedo i millennium sui social, mi accorgo di essere un po’ antica…”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui