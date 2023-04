HALF, la mostra fotografica di Roberto Obili, sarà inaugurata a Oristano, presso l’Officina, il 25 aprile

Half, un progetto fotografico di Roberto Obili verrà inaugurato martedì 25 aprile alle ore 18, presso l’Officina in via De Castro 29 ad Oristano. Questo progetto nasce, dopo un anno di gestazione, per rappresentare in dieci stampe fine art di medio formato, tramite il linguaggio della fotografia, la divisione che si cela dentro ogni persona. Un bianco e nero semplice, che lascia spazio alle luci e alle forme dei volti, ritratti per metà, appunto, una divisione che, nonostante lasci poco spazio all’immaginazione, essendo longitudinale, cela una parte del soggetto che possiamo solo immaginare ma non siamo certi di come sia nella realtà.

Roberto Obili, 43 anni, nasce a Villa Verde, un piccolo paese della Marmilla, in provincia di Oristano. Appassionato di fotografia fin da ragazzo, fotografa in maniera più intensa da un anno e mezzo, confrondandosi anche con altri fotografi dell’Associazione Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte. Prevalentemente predilige il ritratto. Il progetto nasce un anno fa, da uno scatto “introspettivo” e continuato con un lavoro soprattutto incentrato sulla ricerca dei modelli , tutti molto diversi tra loro, che rappresentano diversi aspetti della vita.