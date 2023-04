Guardie mediche, le aperture del weekend dal 14 al 17 aprile

Nel fine settimana i punti di continuità assistenziale saranno pienamente operativi in 10 comuni su 11

Lanusei 14 aprile 2023 – In Ogliastra 10 comuni su 11, nel weekend dal 14 al 17 aprile, avranno la copertura completa dei turni delle guardie mediche. Nelle sedi di Tortolì, Ilbono, Baunei, Tertenia, Gairo, Barisardo, Villagrande Strisaili, Talana, Perdasdefogu e Seui, il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di oggi (14 aprile), sino alle ore 8.00 di lunedì 17 aprile.

Per quanto riguarda la sede di Jerzu il servizio sarà operativo dalle ore 20.00 di oggi (14 aprile) sino alle ore 20.00 di sabato 15 aprile e poi dalle ore 8.00 di domenica 16 aprile sino alle ore 08.00 di lunedì 17 aprile.

Le guardie mediche

Alla guardia medica, tecnicamente chiamata medico di continuità assistenziale, ci si rivolge per problemi urgenti nelle ore notturne. In particolare dalle 20 della sera alle 8 del mattino. Oppure nei giorni festivi e prefestivi.

Si ricorre alla guardia medica per consulti o visite urgenti che possono avvenire presso la sede territoriale di competenza. Oppure, qualora le condizioni del paziente non gli consentono di recarsi presso l’ambulatorio, a domicilio.

I medici di continuità assistenziale possono: disporre, in caso di bisogno, il ricovero d’urgenza; prescrivere i farmaci necessari ad una terapia d’urgenza o alla prosecuzione di una terapia che se interrotta potrebbe aggravare o mettere in pericolo le condizioni di salute di una persona; e rilasciare, se necessario, certificati di malattia per periodi non superiori ai 3 giorni.

Le prestazioni dei servizi di continuità assistenziale sono gratuite.

Non si ricorre alla guardia medica per problemi rinviabili al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta durante gli orari ordinari delle visite.

