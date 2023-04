Coldiretti Sardegna: ancora al fianco della Marmilla e dei territori dell’isola minacciati dall’eolico selvaggio

Domani a Isili per sostenere le comunità locali in assemblea

Coldiretti continua a essere al fianco delle comunità della Marmilla e delle altre aree dell’isola minacciate dalla possibile installazione dei parchi eolici selvaggi.

Dopo la grande manifestazione di Barumini dello scorso 12 aprile,-

con oltre 40 trattori e centinaia di persone in corteo sino alla reggia nuragica di Su Nuraxi,- Coldiretti sarà ancora una volta al fianco dei sindaci dei Comuni interessati:

domani 20 aprile, a Isili (ore 10 al nuraghe Is Paras e alle 11 al centro sociale); in occasione dell’assemblea organizzata per continuare a tenere alta l’attenzione sul problema e discutere sulle possibili strategie e alternative da mettere in campo.

“Continuiamo a sostenere con forza questa battaglia che arriva dai cittadini, agricoltori e allevatori della Marmilla che si oppongono a progetti calati dall’alto senza nessuna concertazione con chi vive nel territorio e lavora da sempre per il suo sviluppo –

sostengono Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore Coldiretti Sardegna –

ribadiamo la piena necessità da parte di tutta la Sardegna di guardare a un futuro energetico basato sulle fonti rinnovabili, ma per programmarlo è necessario ascoltare la voce delle comunità locali e costruire di conseguenza un Piano energetico regionale che parta dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dalle zone più idonee a questo tipo di programmi”.