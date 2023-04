COLDIRETTI NORD SARDEGNA: IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA 10° MOSTRA BOVINI DA CARNE DI OZIERI, SULLA SCIA DEL GRANDE SUCCESSO DELLA RAPPRESENTANZA SARDA AD AGRIUMBRIA

Il settore del bovino da carne in Sardegna continua a essere sempre più giovane. Saranno proprio gli under 40 tra i protagonisti alla prossima Mostra regionale dei bovini di razza Charolaise e Limousine che andrà in scena sabato 15 e domenica 16 aprile a Ozieri. Oltre 120 capi bovini presenti e 22 allevamenti in concorso: Sono numeri importanti quelli previsti per la 10° edizione della fiera organizzata dal Comune di Ozieri, AARSardegna e Anacli. Per l’appuntamento 2023, inoltre, attese importanti novità con un numero di partecipanti in crescita e uno spazio anche alle razze Sardo Bruna, Sardo Modicana, Blonde d’Aquitane e Sarda, senza dimenticare le pecore nere di Arbus, suini di razza Sarda, capre Saanen e tanto altro.

COLDIRETTI. “Anche questa edizione della fiera di Ozieri dimostra come ci sia un rinnovamento delle produzioni di settore, merito anche di un bando, quello dei riproduttori, che riteniamo fondamentale per sostenere il comparto bovino – commenta il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu – crediamo che sia necessario consolidare e rendere snelli questi strumenti per dare un sostegno immediato ai tanti allevatori che credono fortemente nello sviluppo di questo settore”. Sulla stessa scia anche il direttore Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. “Quello del bovino da carne è un comparto sempre in crescita e lo dimostrano proprio i numeri sempre crescenti di aziende e capi presenti alla manifestazione di Ozieri – sottolinea – ma emerge anche un’altra realtà importante: il bovino è un settore dinamico in cui il ricambio generazionale è sempre più evidente”.

AGRIUMBRIA. Ma la grande partecipazione alla fiera di Ozieri non è certo un caso. Lo dimostra anche il successo ottenuto dalle aziende sarde ad Agriumbria l’appuntamento di Bastia Umbra che rappresenta un momento di prestigio a livello nazionale. Alla manifestazione che si è tenuta le scorse settimane, hanno brillato gli allevatori sardi, come l’azienda Michele Filigheddu di Arzachena, che alla 10° Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Charolaise ha vinto il titolo di Campione senior con il toro Morante, vincitore anche della categoria tori oltre 36 mesi. Altrettanto di prestigio il successo di Luca Fele di Calangianus vincitore nella categoria femmine da 13 a 16 mesi. Ma i premi sono andati anche a Marco Asara di Olbia, primo nella categoria manze gravide (18^ Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Limousine) e si segnala il secondo posto per la società agricola Fresi di Monteleone Roccadoria (SS) nella categoria maschi da 13 a 16 mesi. Due secondi posti per Francesco Geromino, uno nella categoria vacche con vitelle al seguito e l’altro nella categoria manze gravide. Terzo posto per Michele Calia di Lula nella categoria femmine da 13 a 16 mesi e un terzo posto per Lorenzo Geromino di Palau nella sezione femmine da 16 a 20 mesi.

MANIFESTAZIONE. “I tanti premi portati a casa dalle nostre aziende – commentano presidente e direttore Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu ed Ermanno Mazzetti – dimostrano ancora una volta il valore del lavoro che stanno facendo gli allevatori sardi per continuare a sviluppare il comparto – concludono – sono riconoscimenti che confermano anche la grande qualità degli animali isolani”.