Claudia Conte: “Non esistono lavori o studi da femmine o da maschi”

La Conte parla alle studentesse di Milano per promuovere l’empowerment femminile all’interno dell’iniziativa “Inspiring Girls’ Role Model” di Valore D

Claudia Conte, considerata da Forbes tra le più giovani e visionarie rappresentanti del panorama culturale italiano, e da sempre attiva per promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment femminile e i diritti delle donne, aderisce al progetto di Valore D e incontra le studentesse nelle scuole milanesi per condividere la sua esperienza personale e professionale e per dare alle giovani ragazze l’ispirazione, la motivazione e l’esempio di cui hanno bisogno per realizzare a pieno il proprio potenziale.

Questa iniziativa fa parte del progetto internazionale “Inspiring Girls”. Progetto fondato dall’avvocata inglese Miriam González Durántez. E oggi attivo in 30 Paesi, promosso in Italia da Valore D. Ossia la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva in partnership con ENI e Intesa Sanpaolo. Con il patrocinio del MIUR. Valore D seleziona le rode model che durante gli incontri nelle scuole di tutta Italia possono raccontare le loro storie e incoraggiare gli studenti e le studentesse a seguire le proprie aspirazioni, liberi da stereotipi di genere, pregiudizi e discriminazioni.

La Conte durante la sua visita all’Istituto Quintino di Vona a Milano commenta la sua esperienza come “Inspiring Girls’ Role Model”:

“Il divario di genere nel mondo scientifico è ancora molto presente. Si radica, sin dai primi cicli di istruzione, negli stereotipi, ancora oggi diffusi, che vorrebbero le ragazze poco portate verso le materie scientifiche e che bloccano sul nascere i loro talenti. Sono felice di collaborare con Valore D per aiutare le ragazze a liberare il loro potenziale. A capire che non esistano lavori o studi “da maschio” o “da femmina”. Grazie al pnrr spero che vengano promossi piani formativi per incentivare tra le ragazze l’acquisizione delle materie STEM. A partire da quelle che vivono nei contesti più svantaggiati.”