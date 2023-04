Tadasuni (OR), sabato 22 aprile alle ore 17:00 CASA PINNA ospita “Storie di accoglienza amicizia, amore, integrazione in Sardegna” attraverso i documentari di Karim Galici

La serata di cinema sociale sarà, inoltre, introdotta dal video-intervento dell’autore dei documentari Karim Galici; che proprio in questi giorni è impegnato con l’inizio delle riprese del nuovo docufilm sempre prodotto da Cittadini del Mondo che va a completare la trilogia di opere iniziata nel 2020.

Seguiranno i saluti di un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Tadasuni, discuterà con il pubblico Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio Sant’Eulalia di Cagliari, interverranno, inoltre, altri operatori dell’Ente del terzo settore Cittadini del Mondo.

La caratteristica principale degli “Incontri conoscitivi” e delle proiezioni dei documentari di Karim Galici è quella, di passare, indifferentemente, dall’evento in grandi realtà urbane metropolitane come è stato a Roma, Napoli, Genova, Cagliari, a importanti capoluoghi di provincia come Perugia, Siena, Cesena, Pisa, Grosseto, Biella, passando per cittadine di provincia di dimensioni più modeste sino ai piccoli paesi di cui è ricca la Sardegna, come proprio Tadasuni con appena 138 abitanti, ma con una vivace attività culturale.

Continuando in questa impostazione le prossime tappe toccheranno sia metropoli come Milano, Firenze, Palermo sia anche realtà più piccole come Chieri in provincia di Torino, in Sardegna sarà la volta di Sinnai (CA), Paulilatino (OR), Aidomaggiore (OR), Siniscola (NU), Bottidda (SS) ulteriori tappe in Sardegna sono in via di definizione.

Cagliari 19/04/2023

Il Presidente Associazione Cittadini del Mondo OdV

Cav. Giuseppe Carboni