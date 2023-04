Cagliari: musica per tutti. Omaggio alle musiche per coro

Venerdì 28 APRILE, alle ore 20.00, nella chiesa di S. Maria del Monte, a Cagliari, Studium Canticum ospita Cześć, il primo concerto in Sardegna del Collegium Musicum, Coro da Camera dell’Università di Varsavia, diretto da Andrzej Borzym

Collaborazioni con grandi orchestre – il Royal Baroque Ensemble, l’Orchestra della Radio Polacca, la Kukla Band – e con eccellenti musicisti di tutti gli stili e specialità, una notevole discografia ed un’ampia esperienza internazionale (l‘ensemble ha tenuto concerti in 17 paesi di 4 continenti, tra cui Cile, Egitto, Sudafrica, Georgia, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Russia, Islanda e Ucraina, con una particolare predilezione per l’Italia), sono i segni distintivi di questo ensemble, che nato nel 1995 con l’intento di rievocare la tradizione dei collegium musicum di matrice protestante, costituisce un importante punto di riferimento per l’attività musicale di tutte le professionalità legate all’università.

Con Cześć il pubblico avrà la possibilità di essere trasportato nella Polonia musicale di ieri e di oggi, ascoltando un programma interamente dedicato alla musica polacca sia antica sia contemporanea: uno zibaldone di stili e sonorità che in Italia raramente vengono eseguiti.

advertisement

Ingresso con donazione libera

LA RASSEGNA

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Giardini pubblici, Cripta di S. Domenico, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 22 aprile al 28 ottobre saranno ospitati i venti diversi eventi di Musica per tutti – Omaggio alle musiche per coro organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Tre linee principali, quella delle ospitalità (sei compagini corali di provenienza nazionale e internazionale); quella della interdisciplinarietà (teatro con Omi e Cic, body music con un mentore di eccezione come Santi Serratosa, fra gli altri); quella della ricerca, con il progetto europeo sui Magnificat di Martini, il maestro dei maestri (di Mozart, per esempio) e quello nazionale sulla trasmissione del nostro patrimonio musicale tradizionale (Nuovi canti della terra di Sardegna).

Clicca qui per altre news