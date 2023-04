“Blue Notes in Cagliari”: la rassegna musicale di Blue Note Off e Teatro Doglio

Dopo il successo del concerto di Nick The Nightfly, il format del jazz club milanese torna a Cagliari per un secondo appuntamento in compagnia di Matthew Lee

“Blue Notes in Cagliari”: la rassegna musicale di Blue Note Off e Teatro Doglio

Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, è volato per la prima volta in Sardegna in occasione della rassegna “Blue Notes in Cagliari” che, in collaborazione con il Teatro Doglio, parte del progetto di riqualificazione di Palazzo Doglio, porterà i migliori artisti nazionali e internazionali sull’isola.

Dopo il successo del primo appuntamento con Nick the Nightfly lo scorso 24 marzo, domenica 7 maggio il Teatro Doglio sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee, pianista, compositore e carismatico performer. Con il suo straordinario virtuosismo, questo talentuoso crooner ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock’n’roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. Con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, il giovane artista non smette di infiammare le platee di tutto il mondo e saprà incantare ancora una volta anche il pubblico sardo.

(Ore 20:00 – 50 € platea; 40 € galleria)

I biglietti sono disponibili presso Boxoffice Sardegna (Viale Regina Margherita 43, Cagliari) o sull’omonimo www.boxofficesardegna.it.



Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell’evento. In virtù del suo posizionamento unico all’interno del panorama radiofonico italiano e della congenita affinità di intenti con il Blue Note, l’emittente non poteva assolutamente mancare a questo importante appuntamento.