Agnello di Sardegna IGP, svolta 2.0: i nuovi portali del Contas

Il Consorzio di Tutela dell’Agnello di Sardegna IGP scommette sul web: nuovo sito internet e investimenti sulle piattaforme social

L’Agnello di Sardegna Igp si presenta ai consumatori servendosi dei potenti mezzi e delle infinite opportunità offerte dal web: da oggi è fruibile il nuovo sito del Contas all’indirizzo https://agnellodisardegnaigp.eu.

Il portale presenta un’interfaccia che invita visivamente l’utente a immergersi in un mondo fatto di aria pura, pascoli e sole, cifre distintive del microcosmo dove nascono e crescono gli agnelli di Sardegna Igp; il verde come colore predominante, chiaro riferimento a un sistema economico green che scommette comunitario del Life Green Sheep (progetto che si pone come obiettivo principale quello di ridurre l’impronta carbonica del 12% negli allevamenti ovini europei da latte e da carne).

Il nuovo sito risponde alla necessità dei consumatori di poter fruire di uno strumento agile, immediato e semplice ove trovare tutte le informazioni sulla carne e sulla filiera.

Non mancano inoltre approfondimenti su benessere animale, tecniche di allevamento, filiera controllata, sicurezza alimentare, certificazione Igp e tracciabilità.

I quadri del Consorzio di Tutela: “Questa strategia ci permetterà di abbattere le distanze e rafforzare i concetti di trasparenza e disponibilità”

Per Alessandro Mazzette, direttore del Consorzio di Tutela, “Il nuovo sito è uno strumento fondamentale per offrire ai consumatori un luogo dove trovare informazioni.

Parimenti, al passo con un mondo che è costantemente online, abbiamo scelto di investire sulla comunicazione social (Instagram, LinkedIn e Facebook). Questa strategia ci permetterà di rafforzare i concetti di trasparenza e disponibilità”.

Veste grafica e comunicazione social rappresentano un biglietto da visita importante, alla luce della necessità di ribadire i concetti di “Buono, Sano e Garantito“.

“Siamo dei privilegiati. Guardiamo il mondo dallo smartphone mentre portiamo al pascolo le nostre pecore e i nostri agnelli. L’obiettivo del nostro consorzio attraverso il sito web è proprio questo: abbattere le distanze e comunicare questo equilibrio. In un mondo pieno di contraddizioni alimentari, è fondamentale comunicare al consumatore questi concetti. Invitiamo tutti a visitare il nuovo sito”, ha spiegato Battista Cualbu, presidente del Contas.

