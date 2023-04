Abitare la vacanza: festival di architettura

Vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura II edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Sabato 29 e domenica 30 aprile a Costa Paradiso – Trinità d’Agultu e Vignola (Sassari) sono, dunque, le ultime due giornate della manifestazione che ha messo in rete comunità locali e visitatori in nome della sostenibilità e del rispetto per la natura; attraverso tre luoghi che condividono la presenza di architetture moderne pensate e realizzate per le vacanze:

il borgo recuperato da Giancarlo De Carlo a Colletta di Castelbianco; le opere di Vittorio Giorgini a Baratti (Piombino); e, infine, le architetture di Alberto Ponis a Costa Paradiso.

In particolare, ABITARE LA VACANZA invita quindi tutti, residenti e turisti a Costa Paradiso – Trinità d’Agultu e Vignola (Sassari), nel week end del 29 e 30 aprile, per riscoprire in presa diretta un territorio e un patrimonio architettonico celebrati in tutto il mondo.

Il programma delle due giornate

Nel programma delle due giornate, dunque, una serie di visite guidate alle case dell’architetto Alberto Ponis in collaborazione con i proprietari e la Comunità del Territorio Costa Paradiso (nelle mattine di sabato e domenica);

in Località Li Baietti – sabato alle 17.30 – Giampiero Carta, Sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola insieme ad Antonella Prunas, Assessora alla Cultura e Maria Amelia Bianchini (Comunità del Territorio Costa Paradiso) accoglieranno tutti al vernissage di inaugurazione di “Casa Li Baietti”:

nuovo spazio pubblico di progettazione e costruzione partecipata promosso dall’associazione LandWorks. A seguire, sempre a Li Baietti l’incontro (ore 19) con i ricercatori in residenza:

l’artista spagnola Anna Moreno, la ricercatrice Maria Pina Usai, gli architetti Andrea Maspero e Paola Serrittu di Landworks.

Gran finale domenica sera alle 22 con altri due talk sul cambiamento climatico e le strategie di intervento tra costa ed aree interne. Infine il live set “Abitare il suono”, organizzato in collaborazione con Sonos & Sounds chiuderà la manifestazione.