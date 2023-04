A Cagliari i libretti che augurano una Pasqua all’insegna del buon senso

Cagliari: distribuiti i libretti “La Via della Felicità” per augurare una Pasqua all’insegna del buon senso. Mai come in questo momento è necessario usare il buon senso per affrontare le sfide che la società odierna si trova a fronteggiare

Nella serata di venerdì 7 aprile i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” hanno distribuito decine di libretti; si tratta dell’omonimo libretto da cui trae il nome, ai passanti e agli esercenti del centro. Da parte di tante persone contattate talvolta prevaleva la sorpresa, in altre prevaleva all’imbarazzo nell’affrontare argomenti come “Dai il buon esempio” o “Sii degno di fiducia” o “Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te”, per citare solo alcuni dei 21 precetti contenuti nel libretto del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard.

In altre persone prevaleva l’ammirazione per le volontarie che, in questa settimana di Pasqua, sono impegnate a divulgare un messaggio così attuale e importante, disposte a confrontare le diverse reazioni, non sempre favorevoli, che sarebbero potute arrivare da più parti. In tutti, dopo l’iniziale imbarazzo, l’invito delle volontarie li ha portati ad una autocritica sui comportamenti personali non sempre orientati al buon senso.

“Le reazioni delle persone contattate – hanno dichiarato le volontarie – sono state quasi tutte improntate all’accettazione. In tanti hanno apprezzato l’iniziativa, soprattutto in un momento come questo in cui i valori etici e il buon senso sono diventati una rarità. Siamo convinte che si possa fare sempre qualcosa per invertire questa tendenza e, anche tra le persone c’è la convinzione che tutto debba partire da noi.”

La Via della Felicità non è solamente un modo per incitare le persone a guardare in, direzione di un futuro migliore, è soprattutto una guida al buon senso, uno spunto per far riflettere il lettore in merito a quanto si possa creare condizioni migliori nella vita di tutti giorni incrementando la capacità personale di rispettare sé stessi e il prossimo.

Nell’ultima pagina del libretto l’autore scrive: “Non devi fare altro che mettere in circolazione “La Via della Felicità” nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”. Visti i valori universali contenuti in questo prezioso libretto, i volontari della Fondazione proseguiranno con le distribuzioni; sopratutto nelle prossime settimane e in altre località della Sardegna.

