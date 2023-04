12 aprile evento live: 5 milioni € di finanziamenti a fondo perduto per l’export della Regione Emilia Romagna

FondiExport.it: Come fare business all’estero con i Finanziamenti per l’export dell’Emilia Romagna e i servizi delle Camere di Commercio Italiane all’estero

12 aprile evento live: 5 milioni € di finanziamenti a fondo perduto per l’export della Regione Emilia Romagna

Il 12 aprile alle 9.30 parte, quindi, dall’Emilia Romagna il Roadshow Internazionale FondiExport.it:

una serie di eventi informativi in Italia promossi dal network delle 30 Camere di Commercio Italiane all’Estero di FondiExport.it, e coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Maltese.

L’evento in formato webinar in collaborazione tecnica del We Make Future e con la partecipazione, inoltre, della Regione Emilia Romagna – Settore “Internazionalizzazione, Attrattività e Ricerca” ha il triplice obiettivo di:

informare le PMI, i consorzi, le reti di imprese, le no profit, le Associazioni di categoria e le startups del territorio emiliano romagnolo sui Finanziamenti e contributi per l’export erogati della Regione Emilia Romagna; presentare FondiExport.it il primo portale italiano di matching finanziamenti e attività finanziabili nel mondo; e, infine, illustrare le specifiche attività estere e i servizi ammissibili ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna.

Qui la pagina dell’evento https://fondiexport.it/news/roadshow-emilia-romagna.html

Ospiti e relatori

Tra gli ospiti e relatori confermati:

il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza; il Presidente della Camera di Commercio Italo-Maltese, Roberto Capelluto; la Vice Presidente di Innovacoop e Responsabile promozione cooperativa e relazioni internazionali per Legacoop Emilia-Romagna, Roberta Trovarelli; il Presidente AICEC, Giovanni Gerardo Parente; il Responsabile Internazionalizzazione, Settore “Attrattività, Internazionalizzazione e Ricerca” della Regione Emilia-Romagna, Gian Luca Baldoni; il CEO Search On Media Group e Presidente WMF di Rimini, Cosmano Lombardo.

Confermate, altresì, le presenze di 22 Segretari Generali e Vice Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.

Focus tematici

Tre, dunque, i focus tematici del talk “Rafforzare la competitività e l’attrattività del sistema produttivo emiliano-romagnolo sui mercati esteri: fiere intermazionali, B2B, eventi e servizi digitali del network delle Camere di Commercio Italiane all’Estero“:

Agroalimentare, Food Processing Technolgies e Turismo di qualità;

Innovazione, Tecnologie e Attrezzature nel settore manifatturiero avanzato;

Automotive, Industria, Furniture & Design Sustainability.

I delegati esteri forniranno, infine, relazioni dettagliate e specifiche tecnico-operative sulle attività fieristiche e sui servizi di assistenza specialistica di percorsi strutturati per l’internazionalizzazione destinati a supportare la promozione e la valorizzazione del Made in Italy, pianificare la presenza e perfezionare la strategia di internazionalizzazione delle PMI emiliano-romagnole sui vari mercati europei e extra europei.

Il Roadshow Fondi Export rappresenta, dunque, un’occasione importante per le PMI Emiliano Romagnole che vogliono sviluppare il loro business sui mercati esteri. L’evento si propone di supportare concretamente, costantemente e miratamente le imprese italiane, attraverso l’accesso ai finanziamenti per l’export e lo sviluppo di attività di B2B, DEM, TEM, e-commerce, eventi e fiere nei mercati presidiati dalle CCIE.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link

