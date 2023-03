VIII Concorso internazionale Alberghieri

VIII Concorso internazionale Alberghieri – Venti istituti alberghieri, provenienti da 4 nazioni europee parteciperanno dal 15 al 18 marzo al VIII Concorso Internazionale Caroli Hotels riservato agli allievi degli Istituti Professionali.

E’ stato richiesto il patrocinio al Comune di Gallipoli, alla Provincia di Lecce, ad UPI PUGLIA, alla Camera di Commercio di Lecce e ad Aibes.

Si affronteranno nella competizione gli allievi del quarto e quinto anno degli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita ed Accoglienza Turistica dei seguenti istituti.

Tutti gli allievi saranno coinvolti in tre rispettive competizioni, in cui potranno dare sul campo prova delle proprie abilità. Perciò:

La manifestazione si articola in tre distinte categorie di concorso, per ciascuna delle quali è prevista una prova:

a) Enogastronomia;

b) Servizi di sala e vendita;

c) Accoglienza turistica.

– Nella gara di Enogastronomia, il concorrente dovrà realizzare un piatto sulla base degli ingredienti tipici riportati nel paniere.

– Nella gara di Servizi di Sala e Vendita, il concorrente dovrà realizzare un piatto a base di ingredienti tipici riportati nel “paniere”, anche utilizzando la tecnica flambè.

E’ prevista anche una prova cocktail che sarà giudicata da un’apposita commissione AIBES. Quindi:

– Nella gara di Accoglienza turistica, i concorrenti dovranno partecipare ad un role-play.

A ciascuna squadra verrà assegnato un target di ospiti sorteggiato.

Le squadre suggeriranno le possibilità attività considerando anche l’ upselling di servizi alberghieri dei Caroli Hotels e si potranno trovare a gestire un possibile complaint.

Una parte della prova dovrà essere svolta anche attraverso l’utilizzo della lingua inglese.

I concorrenti stabiliranno autonomamente, all’interno della squadra di appartenza, i ruoli del role-play.

La gara si svolgerà presso l’Ecoresort Le Sirené Caroli Hotels.

Le squadre prime classificate per ciascuna categoria di concorso riceveranno una borsa di studio unica per tutti i componenti la squadra. Inoltre:

Le squadre prime classificate per ciascuna categoria di concorso riceveranno una borsa di studio di € 300,00 unica per tutti i componenti la squadra.

Ed un contratto di lavoro stagionale in una struttura dei Caroli Hotels e una borsa di studio alla memoria dello Chef Domenico De Cesaris.

A tutti gli alunni partecipanti sarà riconosciuta la possibilità di effettuare uno stage mensile in una delle strutture ricettive dei Caroli Hotels.

Verranno consegnati, inoltre, un diploma e un voucher valido per il soggiorno di una persona per un weekend da trascorrere in un albergo della catena Caroli Hotels. Quindi:

La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della serata di gala del 17 marzo presso l’Ecoresort Le Sirené Caroli Hotels.