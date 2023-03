Tennistavolo Sassari: ritorno al successo per la A2 maschile che batte la Torino Universitaria e per la B2 maschile vincente sulla King Pong Roma.

La vittoria ritrovata al momento giusto. Tra le mura amiche il Tennistavolo Sassari supera 4-2 la Torino Universitaria in quello che era una sorta di spareggio nella A2 maschile.

La squadra allenata da Mario Santona recupera così il quarto posto staccando l’avversaria sulla quale è ora in vantaggio anche negli scontri diretti.

Fondamentale la vittoria nel primo duello di giornata con Ganiyu Ashimiyu che nel quinto e decisivo set ha annullato due match point a Romualdo manna imponendosi poi per 12-10.

Un Marco Poma tornato ai suoi alti livelli ha poi liquidato 3-0 Lorenzo Cordua.

Gli ospiti hanno accorciato le distanze con Giacomo Allegranza che si è imposto su Marco Bressan in una sfida così equilibrata che tutti i cinque set si sono risolti in volata, quattro col minimo scarto.

Poma ha riportato il doppio vantaggio in casa sassarese col successo per 3-0 su Manna e Giacomo Allegranza ha siglato la sua doppietta personale sconfiggendo Ashimiyu 3-1. Il punto finale del 4-2 lo ha ottenuto Bressan su Cordua, vincendo lo scontro 3 set a 1.

Il tecnico Mario Santona commenta: “Sono molto contento di come hanno reagito i ragazzi in questo scontro decisivo. E’ stato un campionato strano perché a parte la Bagnolese, fuori portata per chiunque, c’era molto equilibrio e così noi dopo aver sbagliato due partite ci siamo ritrovati invischiati nella lotta per non retrocedere, ma ora sono fiducioso per il finale di campionato”.

Era uno spareggio casalingo anche per la squadra del Tennistavolo Sassari che milita nella B2 maschile. Anche in questo caso vittoria e quarto posto ritrovati. Rispetto all’andata la squadra sassarese ha vinto pure meglio: 5 partite a 2.

Tripletta personale di Segun Olawale che ha sconfitto Matteo Carraro 3-0, Valerio Marzulli 3-0 e Ivan Riggi 3-1.

Doppietta per Tonino Pinna, vincente su Marzulli e Riggi con identico punteggio di 3 set a 1. Sfortunato Luca Baraccani che dopo l’ottimo avvio (2 set a 0) si è fatto rimontare da Matteo Carraro.

