Su Cantu de su Ciddicoa poesias sardas di Nanni Falconi Ebook multilingue in sardo, inglese, francese, italiano

Nanni Falconi è una delle voci poetiche più intense della Sardegna contemporanea. Nella sua opera in lingua madre la vena poetica sgorga direttamente dalla terra, dal lavoro dei pastori, dai sogni e dal desiderio d’amore. Una poesia dal potere dirompente, fuori da schemi e chiusi confini, capace di volare alto e comunicare temi universali.

Da qui l’idea di proporre una raccolta di componimenti nella lingua originale con le traduzioni in inglese, francese e italiano; perché possano incontrare amanti della poesia di tutto il mondo. Il libro, pubblicato nel formato ebook, contiene 42 poesie in sardo tradotte in inglese e francese (a cura di Maria Giovanna Filia, che è anche l’ideatrice del progetto) e in italiano (a cura di Maria Elena Sini, che firma anche la prefazione).

L’opera è pubblicata con il sostegno dell’Associazione Sardi del Québec e della Regione Autonoma della Sardegna.

L’autore

Nanni Falconi, poeta nato nel 1950 a Pattada, è alla sua seconda raccolta di poesie. La prima, Su grodde bos at a contare de me (2019, ed. Nor) è stata pubblicata prima solo in sardo e poi in versione bilingue con traduzione italiana.

A sua volta Nanni Falconi ama tradurre in sardo opere di grandi scrittori come Joseph Conrad (Coro de iscurigore, versione sarda di Heart of Darkness, 2002 ed. Condaghes) e T. S. Eliot (La Terra Desolata e i Quattro Quartetti, traduzioni ancora inedite).

Alla base di questo continuo esercizio della parola poetica tra codici linguistici diversi, c’è il desiderio di espandere le potenzialità espressive del sardo e conferire a questa “lingua minoritaria” la stessa dignità delle altre lingue nazionali. Il sardo di Nanni Falconi è uno strumento duttile, capace di esprimere tutte le sfumature dell’animo umano, e allo stesso tempo di una radicale concretezza. “Desidero da sempre che le mie poesie siano tradotte in altre lingue. – scrive Falconi nella sua Introduzione. A volte io stesso ho proposto anche una versione in italiano delle mie opere; tuttavia credo che questo compito non spetti a me perché vorrei che la lingua sarda, in letteratura e nell’editoria, sia trattata con la stessa dignità delle altre lingue”.

Questo desiderio dell’Autore trova ascolto e qualche anno fa, grazie all’iniziativa di Maria Giovanna Filia, consultora dei circoli dei sardi in Canada. Viene creata la pagina facebook “L’île du grand vert – Sardaigne – The Green Island – Sardinia” dove le opere del poeta vengono pubblicate in sardo e nella loro traduzione in altre lingue. “Si tratta di uno spazio – dice la Filia – che vi permetterà di scoprire qualcosa in più sulla Sardegna e sulla sua lingua attraverso l’opera poetica di Nanni Falconi”.

L’esperimento sul social network ha successo, le poesie vengono lette e apprezzate in diversi paesi del mondo grazie alla traduzione in inglese e francese della stessa Maria Giovanna Filia e di Maria Elena Sini per l’italiano in collaborazione con l’Autore.

In questi componimenti il sardo è un idioma ricco, che conserva parole, verbi, modi di dire del passato; che tendono a perdersi attraverso la contaminazione con l’italiano. Tuttavia l’analisi dell’espressione e della parola evidenziano che il sardo non è una lingua arcaica; ma è viva e si presta sia alla trattazione di temi intimi e personali che all’analisi di contrasti sociali e di altre problematiche attuali; pertanto non si pone in contraddizione con una poesia moderna, saldamente ancorata alla realtà.

Da qui nasce l’idea della pubblicazione multilingue, che riunisce non solo le poesie pubblicate sulla pagina facebook, ma anche altre del tutto inedite. Il lavoro di traduzione, paziente e accurato, ha poi generato dei testi che vivono di propria luce; tanto da far pensare ad una raccolta non di 42, bensì di 168 componimenti.

L’edizione digitale di un ebook in quattro lingue, che consentisse una lettura agile e scorrevole da una versione all’altra, è stata una sfida per la produzione della casa editrice Archivi del Sud, che ha potuto contare sulla competenza dello studio grafico “Prometeo Design” di Sassari.

Per l’editing dei testi in sardo e italiano ha collaborato Giovanni Muroni.

La pubblicazione ha ricevuto il sostegno dell’Associazione Sardi del Québec attraverso fondi della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato del Lavoro).

L’ebook è distribuito da BookRepublic ed è disponibile dal 1 marzo su tutte le piattaforme digitali.