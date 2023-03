Scarpa sceglie la Sardegna per il meeting mondiale di Trail Running

L’azienda leader nelle calzature da montagna porta a Cala Gonone (Nuoro) i migliori atleti della disciplina per quattro giorni di attività sportiva e formazione

Asolo, marzo 2023 – SCARPA, azienda italiana leader nella produzione di calzature per la montagna e per le attività outdoor, sceglie la Sardegna per organizzare l’AthLet’s Meet, appuntamento annuale durante il quale il brand veneto raduna i più importanti interpreti del Trail Running a livello mondiale per una “quattro giorni” all’insegna dello sport e della formazione.

Dal 4 al 7 aprile il suggestivo scenario di Cala Gonone (NU), nota località del Golfo di Orosei, ospiterà trenta atleti del Team SCARPA; tra i quali spiccano i campioni Manuel Merillas e Antonio Martinez Perez; tra l’altro, autori lo scorso anno di una storica doppietta sul podio della Ultra Trail du Mont Blanc a Chamonix. Sarà inoltre presente la stella del trail running internazionale femminile Anna Comet Pascua; entrata nella leggenda della corsa vincendo per la prima volta la Marathon des Sables; l’ epica gara sulla distanza di 270 km che si svolge interamente nel Sahara marocchino. A supervisionare il lavoro del Team sarà il brand manager di SCARPA Marco De Gasperi, campione di corsa in montagna.

Oltre ad allenarsi nei suggestivi scenari del Golfo, gli atleti saranno impegnati in meeting di team building e incontri con i dirigenti di SCARPA gettando le basi per l’inizio della nuova stagione agonistica. Avranno inoltre la possibilità di scoprire la varietà dell’offerta naturalistica del territorio attraverso escursioni ed attività di pesca e speleologia.

Le parole del CEO di Scarpa

“La Sardegna è una terra di straordinaria bellezza, e le montagne di Cala Gonone sono lo scenario perfetto per ospitare questo evento, che anno dopo anno per la nostra azienda assume un valore sempre più strategico – sottolinea il Presidente di SCARPA Sandro Parisotto. Il trail running è una disciplina in fortissima crescita, e collaboriamo con gli atleti più importanti della specialità: un gruppo di ragazzi straordinari che trascorreranno alcuni giorni insieme per fare squadra e regalarci nuove soddisfazioni nei prossimi mesi”.

