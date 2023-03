Un agricoltore di 50 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza: il trattore a bordo del quale stava effettuando lavori agricoli si è infatti ribaltato. Ancora da accertare la precisa dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policoro (MT), i carabinieri, il personale del 118 e l’ispettorato del lavoro. Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, si è espresso riguardo a questo incidente sul lavoro, l’ennesimo

“Nuovo incidente sul lavoro in Basilicata. A Rotondella, nel materano, un’agricoltore è rimasto seriamente ferito mentre era alla guida del proprio trattore. Stava lavorando in un terreno di sua proprietà in contrada Caramola. L’Ugl gli augura pronta e immediata guarigione.

Siamo sconcertati e attoniti. Non possiamo esimerci dal rivendicare una rinnovata attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in agricoltura: va intensificata l’opera di informazione e prevenzione.

In Basilicata siamo di fronte a una vera e propria emergenza. Vi si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete.

Ciò che è accaduto oggi a Rotondella ci insegna qualcosa? È il momento che la politica e le istituzioni facciano la loro parte. È del tutto evidente che quanto fatto finora non basta. Occorre intervenire con rapidità per evitare ulteriori drammi“.

