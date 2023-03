Risorse idriche, approvato il piano per il comparto irriguo

Sulla gestione delle riserve idriche l’assessore Saiu ribadisce: “Occorre rivedere le regole per rendere la gestione più efficiente. Oggi per ragioni di sicurezza si seguono piani d’accumulo che prevedono l’assegnazione di livelli massimi di riempimento degli invasi per ciascun mese, con coefficienti oltre i quali si procede allo svuotamento”.

Cagliari 21 marzo 2023 – Il Comitato istituzionale dell’autorità di bacino, presieduto dall’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, su delega del Presidente della Regione, Christian Solinas, ha definito la programmazione delle risorse idriche per il 2023, con la pre-assegnazione delle quote al comparto irriguo.

“Sulla base della ricognizione delle riserve idriche accumulate negli invasi, al 28 febbraio, e in attesa di un aggiornamento delle informazioni sulla programmazione irrigua da parte dei Consorzi di bonifica, abbiamo ritenuto opportuno definire una pre-assegnazione delle risorse limitatamente all’uso irriguo, per consentire agli stessi Consorzi di fare tutte le valutazioni tecniche del caso, in base alla richiesta dell’utenza”.

“Parliamo di un piano, che salvo alcune differenze dovute a situazioni specifiche, è in linea con l’anno precedente e assegna 441 milioni di metri cubi d’acqua suddivisi sui diversi sistemi idrici del territorio, con una riduzione, rispetto alla pre-assegnazione del 2022, di 41 milioni di metri cubi. Le quote saranno comunque riviste periodicamente sulla base dei monitoraggi sui livelli degli invasi. Nei prossimi mesi approveremo l’assegnazione definitiva, inserendo anche le quote per gli usi civili e industriali. Il 28 febbraio – precisa l’assessore Saiu – gli invasi segnavano un riempimento pari al 76% dei livelli autorizzati. Nelle ultime settimane lo scenario è ulteriormente variato e i dati odierni ci dicono che i livelli si attestano all’82%. Anche se oggi i numeri non evidenziano gravi criticità la situazione richiede la massima attenzione anche in relazione alle precipitazioni scarse che stanno condizionando pesantemente altre regioni italiane ed europee”.

Sulla gestione delle riserve idriche l’assessore Saiu ribadisce: “Occorre rivedere le regole per rendere la gestione più efficiente. Oggi per ragioni di sicurezza si seguono piani d’accumulo che prevedono l’assegnazione di livelli massimi di riempimento degli invasi per ciascun mese, con coefficienti oltre i quali si procede allo svuotamento. Questi livelli vengono stabiliti sulla base di una previsione sulle precipitazioni legate alla stagionalità. Nei mesi più piovosi i livelli massimi consentiti sono generalmente i più bassi. Il problema si verifica quando, nonostante le previsioni stagionali, le precipitazioni sono scarse. Occorre quindi passare a un modello di laminazione dinamica che ci permetta di rendere più efficiente la gestione della risorsa, accumulando eventualmente più acqua quando le condizioni lo rendono possibile. Oggi per poter apportare modifiche ai parametri in corso d’opera le procedure sono eccessivamente complicate. Passare a sistemi di laminazione dinamica non è facile ma è necessario che tutti lavorino in quella direzione: protezione civile, consorzi di bonifica, enti locali, ADIS e tutti i soggetti coinvolti”.

“È inoltre fondamentale procedere con la realizzazione delle nuove opere, come la diga di Cumbidanovu nel centro Sardegna e di Monte Nieddu, a sud, avviando la progettazione delle opere accessorie. Sono stati stanziati oltre 10 milioni di euro nella manovra finanziaria, una parte dei quali, con riferimento alla diga di Cumbidanovu, serviranno per la progettazione della centrale idroelettrica, dell’interconnessione con l’impianto dei reflui di Su Tuvu e l’impianto di distribuzione a valle”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.