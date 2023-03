Pd, Bonaccini “Mio dovere dare una mano a Schlein”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo una segretaria, si chiama Elly Schlein, hanno deciso gli elettori. Credo però che anche per il largo consenso che ho ricevuto – maggioritario tra gli iscritti, poco meno del 50% tra gli elettori – ho la responsabilità e il dovere, credo e spero inisieme a tutti quelli che mi hanno votato, di dare una mano alla neo segretaria Schlein, di togliere le magliete dei tifosi delle primarie indossare l’unica maglietta che oggi dobbiamo indossare che è quella del Pd perchè gli avversari stano a destra, non dentro di noi”. Così Stefano Bonaccini, presidente del Pd ospite a Di Martedì su La7.

“Io, come credo tanti nostri elettori, ho sofferto in questi anni per le troppe divisioni interne al Pd, mentre noi dobbiamo lavorare insieme e io mi auguro che sapremo lavorare bene insieme”, ha aggiunto.

