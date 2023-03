Oristano: elenco di persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno. Domande entro il 31 marzo

Il Comune di Oristano ha avvito le procedure per la costituzione, disciplina e tenuta di un elenco di persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno su deferimento da parte del Giudice Tutelare e/o su delega del Sindaco.

L’elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Oristano nell’espletamento della funzione, assegnata dal Tribunale Ordinario, di garantire un servizio di supporto e tutela:

a) alle persone che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, o per altra causa, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; b) ai soggetti maggiori di età che versino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Il Comune potrà quindi proporre all’Autorità Giudiziaria i nominativi per un incarico diretto o per subentrare agli organi comunali nell’amministrazione di sostegno o nella tutela.

Requisiti

Per presentare domanda, oltre ai requisiti di carattere generale, occorre non avere riportato condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti, avere una ineccepibile condotta così come definita dal Codice Civile. Nonchè non trovarsi in una delle condizioni di incapacità all’ufficio tutelare secondo quanto riportato dal Codice Civile, essere in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali. Oppure possedere una consolidata esperienza in materia, debitamente documentata, comprovata dall’avere svolto, nell’ultimo triennio, l’incarico di Amministratore di sostegno su incarico del Giudice Tutelare o su delega formale da parte di amministratori.

Non potranno iscriversi, invece, le persone che non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio, quelle già escluse da attività di tutela. Nonchè di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito. Divieto anche per colo che sono incorsi nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela, per chi si trova in presenza di conflitto di interesse rispetto alla persona beneficiaria di tutela o amministrato o per altri gravi motivi.

L’avviso pubblico integrale, con il modello di domanda e l’informativa per il trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it. I soggetti interessati dovranno inviare la domanda, compilata sull’apposito modulo e corredata dei documenti richiesti, all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 31/03/2023. Le richieste pervenute successivamente saranno prese in esame ai fini dell’aggiornamento semestrale dell’elenco.

L’incarico dovrà essere svolto gratuitamente nell’esclusivo interesse del beneficiario. Laddove l’amministrato disponga di un patrimonio capiente, l’amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare potrà richiedere la liquidazione di un’equa indennità, come rimborso spese, a natura non retributiva, ma compensativa dei soli costi sostenuti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:

– Milena Deligia, Tel. 0783 791208 – email: milena.deligia@comune.oristano.it

– Luca Congia, Tel. 0783 791297 – email; luca.congia@comune.oristano.it

– Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del Comune di Oristano, Tel. 0783 791337 – 0783 791331, urp@comune.oristano.it

– Informacittà del Comune di Oristano, Tel. 0783 791628, informacitta@comune.oristano.it

