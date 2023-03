I Tour al Femminile con le Acli: una serie di iniziative per scoprire la storia delle donne più importanti per il territorio

Una serie di giornate dedicate alla scoperta dei luoghi legati alle figure femminili più importanti.

Presentata in occasione del’8 marzo l’iniziativa delle Acli organizzata nell’ambito del progetto di Servizio Civile “No alla violenza di genere”. Primo tour il prossimo 30 marzo.

advertisement

I Tour al Femminile con le Acli: una serie di iniziative per scoprire la storia delle donne più importanti per il territorio

Per celebrare l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna,

le Acli Cagliari in collaborazione con IPSIA Sardegna, Coordinamento donne Acli regionale e Coordinamento donne Acli Provinciale, FAP Acli di Cagliari, CREI ACLI, AMAL Sardegna Marocco;

promuovono l’iniziativa: Tour al femminile.

Il progetto, organizzato nell’ambito del progetto del Servizio Civile Universale No alla violenza di genere, ai fini della diffusione della cultura della parità intende coinvolgere la comunità in una iniziativa socio-culturale; incentrata sulla valorizzazione di alcune figure femminili legate a luoghi significativi nei territori in cui operano i circoli delle Acli.

Dichiarazioni

“L’idea nasce dalle volontarie impegnate nel progetto No alla violenza di genere – spiega la Referente Coordinamento Donne delle Acli della Sardegna Benedetta Iannelli –.

Cercavamo un modo alternativo per celebrare l’8 marzo, anche prolungandone gli effetti, e non limitando ad un solo giorno le iniziative, ma prevedendo più giornate, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della cittadinanza su donne che hanno fatto la storia della nostra città.

Inoltre, grazie al coinvolgimento di tutte le volontarie ed i volontari del SCU dei circoli delle Acli Provinciali di Cagliari, si avrà modo di uscire dalla città di Cagliari, e conoscere la storia di altre donne e luoghi di altri comuni in cui sono attivi i nostri circoli”.

Prima tappa del tour: Cagliari

La prima tappa del tour è a Cagliari il 30 marzo alle ore 15.00. Si parte dalla Porta Cristina, con un approfondimento sulla figura di Maria Cristina di Borbone, per proseguire per le vie del quartiere Castello, per arrivare al Palazzo Regio con la figura di Violante Carroz, a seguire si valorizzeranno le figure di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia, fino ad arrivare al Bastione di Santa Caterina, dedicata alla Santa Caterina. Durante questa tappa verranno valorizzate anche altre donne e altri luoghi, sempre nella zona di Castello.

Informazioni

Il tour, riservato alle persone in possesso della tessera Acli 2023, è gratuito. Eventuali costi, a carico dei partecipanti, sono dovuti all’acquisto del biglietto per l’accesso ad alcuni monumenti (a titolo esemplificativo, per il Palazzo Regio il costo del biglietto è pari a 3 euro, fatta eccezione per studenti e studentesse al di sotto di 18 anni).

Per richiedere informazioni e prenotare il Tour è possibile inviare una e-mail all’indirizzo acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare il numero 070/43039.